Що особливого в кухні Демі Мур: натуральне дерево в інтер'єрі

Демі Мур. Фото: YouTube/Today

Відома акторка Демі Мур завжди вирізнялася не лише своєю майстерністю, а й відмінним смаком. Це стосується і її дому, зокрема кухні, яка стала об’єктом обговорень дизайнерів та прихильників інтер’єрного мистецтва.

Як зазначає видання Homes and gardens, особливою кухню акторки робить акцент на натуральному дереві у всій красі.

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Природна естетика без компромісів

На фото, якими поділилася акторка в Instagram, видно стіну, заставлену дерев'яними шафами без фарбування. Це рішення не просто стильне, а й функціональне. Дизайнери відзначають, що такий вибір додає простору затишку та справжньої природної елегантності.

Нефарбовані фасади дають можливість дереву "дихати", демонструючи його природну текстуру та волокна. Вони виглядають позачасово і гармонійно поєднуються з іншими матеріалами, такими як металеві поверхні побутової техніки або кам'яні стільниці.

Дерев'яні шафи на кухні Демі Мур. Фото: demimoore/Instagram

Чому дерево — ідеальний вибір

Деревина на кухні — це не лише про красу, а й про практичність. На відміну від фарбованих шаф, які з часом можуть втрачати вигляд через відшарування фарби чи подряпини, натуральне покриття залишається довговічним. Достатньо періодично оновлювати його спеціальними маслами або воском, щоб зберігати первозданний вигляд.

Ще один плюс — унікальність. Кожен шматок дерева має свій власний малюнок, тому жодна кухня з такими шафами не буде схожою на іншу. Це створює відчуття індивідуальності та природної гармонії.

Як доповнити дерев’яні шафи

Щоб зберегти баланс між природністю та сучасністю, дизайнери радять поєднувати дерев’яні фасади з іншими натуральними матеріалами.

Кам'яні або дерев'яні стільниці — підкреслять екологічність і стильний вигляд кухні.

Фартух із натуральної плитки — додасть акцент і гармонійно доповнить фактурність шаф.

Декоративні елементи — дерев'яні обробні дошки, плетені кошики або керамічний посуд підсилять відчуття затишку.

Демі Мур обрала середній відтінок деревини, що робить кухню універсальною. Світлі відтінки створюють відчуття легкості, тоді як темні — додають глибини та драматичності.

Стиль, який підкорює серця

Кухня Демі Мур — це ідеальний приклад поєднання функціональності та естетики. Натуральне дерево не просто додає затишку, а й робить простір унікальним. Це вибір, який витримує випробування часом і залишається актуальним незалежно від модних тенденцій.

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