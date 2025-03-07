Что особенного в кухне Деми Мур: натуральное дерево в интерьере

Деми Мур. Фото: YouTube/Today

Известная актриса Деми Мур всегда отличалась не только своим мастерством, но и отличным вкусом. Это касается и ее дома, в частности кухни, которая стала объектом обсуждений дизайнеров и поклонников интерьерного искусства.

Как отмечает издание Homes and gardens, особенной кухню актрисы делает акцент на натуральном дереве во всей красе.

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Природная эстетика без компромиссов

На фото, которыми поделилась актриса в Instagram, видно стену, заставленную деревянными шкафами без покраски. Это решение не просто стильное, но и функциональное. Дизайнеры отмечают, что такой выбор добавляет пространству уюта и настоящей природной элегантности.

Неокрашенные фасады дают возможность дереву "дышать", демонстрируя его естественную текстуру и волокна. Они выглядят вневременно и гармонично сочетаются с другими материалами, такими как металлические поверхности бытовой техники или каменные столешницы.

Деревянные шкафы на кухне Деми Мур. Фото: demimoore/Instagram

Почему дерево — идеальный выбор

Древесина на кухне — это не только о красоте, но и о практичности. В отличие от крашеных шкафов, которые со временем могут терять вид из-за отслоения краски или царапин, натуральное покрытие остается долговечным. Достаточно периодически обновлять его специальными маслами или воском, чтобы сохранять первозданный вид.

Еще один плюс — уникальность. Каждый кусок дерева имеет свой собственный рисунок, поэтому ни одна кухня с такими шкафами не будет похожей на другую. Это создает ощущение индивидуальности и природной гармонии.

Как дополнить деревянные шкафы

Чтобы сохранить баланс между естественностью и современностью, дизайнеры советуют сочетать деревянные фасады с другими натуральными материалами.

Каменные или деревянные столешницы — подчеркнут экологичность и стильный вид кухни.

Фартук из натуральной плитки — добавит акцент и гармонично дополнит фактурность шкафов.

Декоративные элементы — деревянные разделочные доски, плетеные корзины или керамическая посуда усилят ощущение уюта.

Деми Мур выбрала средний оттенок древесины, что делает кухню универсальной. Светлые оттенки создают ощущение легкости, тогда как темные - добавляют глубины и драматичности.

Стиль, который покоряет сердца

Кухня Деми Мур — это идеальный пример сочетания функциональности и эстетики. Натуральное дерево не просто добавляет уюта, но и делает пространство уникальным. Это выбор, который выдерживает испытание временем и остается актуальным независимо от модных тенденций.

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