В яких умовах живе Даша Квіткова та що особливого в її кухні

Даша Квіткова. Фото: kvittkova/Instagram

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася фотографіями своєї нової кухні, яка ідеально поєднує сучасний мінімалізм із природними текстурами. Після розлучення з Нікітою Добриніним вона виставила на продаж будинок у передмісті та переїхала до орендованої квартири в Києві.

Як повідомляє "24 канал", простір, у якому вона облаштувала свою кухню, не тільки стильний, а й затишний — тут вдало поєдналися сучасний дизайн та особисті деталі.

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Функціональність та стиль: який має вигляд кухня Даші Квіткової

Головною концепцією кухонного простору став сучасний мінімалізм із теплими природними акцентами. Дизайнери використали фактурні матеріали, які додають приміщенню глибини та характеру.

Кухня Даші Квіткової. Фото: kvittkova/Instagram

Стіни та текстури

Поверхні стін виконані у стриманому сірому відтінку з текстурою, що імітує бетон або натуральний камінь. Це не лише трендовий, а й практичний вибір: такі покриття легко чистити, вони не вбирають вологу й додають простору фактурності.

Даша Квіткова на кухні. Фото: kvittkova/Instagram

Меблі та освітлення

Дерев'яні шафи з натуральною текстурою компенсують холодність сірого відтінку стін, створюючи баланс між сучасністю та затишком. Темний кам'яний фартух і стільниця надають простору глибини, а чорні елементи (вбудована техніка, змішувачі, ручки) підкреслюють загальну концепцію.

На кухні Квіткової світлі меблі. Фото: kvittkova/Instagram

Окремої уваги заслуговує освітлення: кухня оснащена стильною лінійною люстрою чорного кольору з чотирма світильниками. Такий варіант не лише додає приміщенню індустріального характеру, а й забезпечує рівномірне освітлення робочої зони.

Декор та індивідуальність

Кухня Даші Квіткової не має вигляду стерильної, як це часто буває у мінімалістичних інтер'єрах. Вона наповнена деталями, які додають затишку та розповідають власну історію. Наприклад, на кухонному фартуху можна помітити композицію з моментальних фото — це один із головних трендів у сучасному дизайні: надання інтер'єру індивідуальності.

Квіткова з ноутбуком на кухні. Фото: kvittkova/Instagram

Центральний стіл оформлений просто, але зі смаком — на ньому стоять фрукти та квіти, що додає атмосферності. Великі вікна зі світлими шторами наповнюють простір природним світлом, а теплі відтінки бежевого роблять кухню ще затишнішою.

Обідній стіл на кухні Квіткової. Фото: kvittkova/Instagram

Кухня Даші Квіткової — приклад того, як можна поєднати стиль, практичність і затишок. Завдяки натуральним матеріалам, функціональному освітленню та увазі до деталей простір має вигляд гармонійного та теплого. Це не просто кухня, а місце, де хочеться проводити час, насолоджуючись смачною їжею та атмосферою домашнього комфорту.

Раніше ми розповідали, який дизайн для своєї квартири обрала співачка Надя Дорофеєва. Її житло поєднує відкритий простір кухні-студії з бетонними стінами та мінімалістичним декором. У квартирі панує особлива атмосфера завдяки стильному поєднанню кольорів та великому електронному каміну.

Також повідомлялось, що інтер'єрні тренди постійно еволюціонують — тому те, що було актуальним вчора, вже завтра може стати антитрендом. У 2025 році дизайнери радять уникати мінімалізму, холодних відтінків, індустріального стилю та відкритих просторів. Натомість варто звернути увагу на теплі кольори, природні матеріали та затишні планування.