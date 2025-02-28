Антитренди в дизайні інтер'єру в 2025 році: які рішення застаріли

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

Тенденції в дизайні інтер'єру змінюються щороку, і те, що було популярним ще вчора, завтра може вважатися застарілим. У 2025 році стилісти та дизайнери радять відмовитися від мінімалізму, холодних кольорів, промислової естетики та відкритих планувань.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які елементи інтер'єру варто залишити в минулому, щоб ваш простір виглядав сучасно та гармонійно.

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1. Мінімалізм поступається місцем затишку

Протягом останніх років мінімалізм був синонімом стильного та сучасного простору. Однак у 2025 році ця тенденція поступово втрачає актуальність. Біло-бежеві інтер’єри, відсутність деталей і сувора простота більше не відповідають запитам мешканців осель.

Дизайнери рекомендують наповнювати простір індивідуальністю: використовувати насичені кольори, текстури, поєднувати антикварні меблі з сучасними елементами. Важливим аспектом стає персоналізація — від аксесуарів до унікального планування кімнат.

Мінімалізм в інтерʼєрі. Фото: Unsplash

2. Гострі кути та різкі лінії

У 2025 році пряма геометрія та жорсткі форми поступаються місцем м’яким вигинам і плавним лініям. Закруглені меблі, арочні проходи, овальні столи та текстиль зі складками створюють відчуття комфорту та безпеки.

Така естетика відповідає загальному тренду на тактильність — матеріали повинні не тільки гарно виглядати, а й приємно відчуватися на дотик.

Дизайнери рекомендують меблі з плавними лініями. Фото Kindly

3. Відкрите планування відходить у минуле

Останнє десятиліття відкриті простори були популярним рішенням для сучасного житла. Однак пандемія, віддалена робота та зростаюча потреба у приватному просторі змінили ставлення до таких інтер’єрів.

Дизайнери все частіше радять зонирувати приміщення, створюючи затишні куточки для різних активностей. Перегородки, декоративні стелажі та мобільні ширми стають не просто практичним рішенням, а й важливим елементом дизайну.

4. Акцентні стіни більше не в тренді

Ще нещодавно фарбування однієї стіни в яскравий колір або використання шпалер з принтом було способом додати характеру кімнаті. У 2025 році дизайнери віддають перевагу цілісності — якщо стіни мають колір, то він повинен бути рівномірним у всій кімнаті.

Замість одного яскравого акценту дизайнери радять експериментувати з текстурами: штукатуркою, панелями або дерев'яними вставками.

5. "Стерильна" біла кухня

Білі кухні, що асоціюються з чистотою та мінімалізмом, поступово поступаються місцем кольоровим рішенням. Дизайнери радять сміливіше експериментувати з палітрою — від теплих дерев'яних фасадів до приглушених пастельних відтінків.

Особливо популярними у 2025 році є насичені природні кольори: оливковий, теракотовий, темно-синій і глибокий зелений. Вони додають простору глибини та характеру.

Білі кухні вже не в тренді. Фото: Unsplash

6. Промислова естетика поступається натуральним матеріалам

Лофт і промисловий стиль, які довгий час асоціювалися з урбаністичною розкішшю, втрачають популярність. Відкриті труби, бетонні стіни та металеві конструкції більше не є синонімами сучасного житла.

На заміну їм приходить екологічність: дерево, натуральний камінь, плетені меблі, текстильні фактури. Приміщення повинні бути не лише стильними, а й "живими", гармонійно поєднуючи сучасний дизайн із природними мотивами.

Промислова естетика теж вже не в моді. Фото: Сoohom

7. "Темний" максималізм виходить з моди

Хоча максималізм продовжує залишатися актуальним, його "темний" варіант з великою кількістю чорних, бордових і насичених синіх тонів поступово зникає.

Натомість у тренді світлий максималізм, який поєднує багатошаровість, декоративність та комфортні кольорові рішення. Домінують відтінки вершкового, пісочного, карамельного, а темні акценти використовуються дозовано.

"Темний" максималізм пішов у минуле. Фото: Сoohom

Щоб ваша оселя не виглядала застарілою, в цьому році варто звернути увагу на органічні матеріали, теплі кольори та гармонійне зонування. А від агресивної геометрії, стерильної білизни та холодного мінімалізму краще відмовитися.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році в дизайні стель спостерігається тенденція до використання екологічних матеріалів та природних елементів. Також популярними стають оригінальні конструктивні рішення, що надають стелі неповторний вигляд.

Також нагадаємо, світові дизайнери щороку презентують палітру трендових кольорів, що впливають на наше сприйняття простору. Цього року вже визначено, які саме кольори задаватимуть тон.