Трендові кольори в дизайні 2025 — що буде в моді в інтер’єрах

Стильний інтер'єр. Фото: Freepik

Щороку експерти у світі дизайну визначають палітру, яка буде задавати тон у просторі навколо нас. Уже відомо, що за кольори задаватимуть тренди цього року.

Провідний бренд фарб Sherwin-Williams поділився своїм прогнозом на 2025 рік, і він охоплює як природні, так і яскраві відтінки.

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Природа у кольорах

Натуральні, заспокійливі відтінки залишаються в тренді. Це кольори, що нагадують деревину, пісок, глину та свіже листя. Вони створюють атмосферу гармонії, надихаючись традиціями японської естетики. Такі кольори матимуть чудовий вигляд у мінімалістичних інтер’єрах та додають відчуття спокою у будь-якому просторі.

Дерев'яний стіл. Фото з Instagram

Контраст та еклектика

Яскраві кольори, що поєднують несподівані відтінки — ще одна тенденція 2025 року. Насичені електричні тони, матові відтінки та пастельні акценти створюють життєрадісну атмосферу. Це сміливе рішення для тих, хто любить експериментувати та надавати своєму простору унікального характеру.

Яскравий дизайн. Фото з Instagram

Класика поза часом

Традиційні кольори не втрачають своєї актуальності. Глибокий синій, спокійний сірий, вишуканий кремовий — це палітра для тих, хто цінує витонченість і універсальність. Такі відтінки пасують як до класичних, так і до сучасних інтер’єрів, додаючи їм елегантності.

Спальня в сірому кольорі. Фото з Instagram

Тепло у кожній деталі

Теплі кольори — від насиченого теракотового до м’якого пісочного — створюють затишок та додають простору живого настрою.

Кімната в бежевому кольорі. Фото з Instagram

Вони чудово поєднуються з дерев’яними елементами та текстурами натуральних тканин, створюючи комфортну і гостинну атмосферу.

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