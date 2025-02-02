Трендовые цвета в дизайне 2025 — что будет в моде в интерьерах

Стильный интерьер. Фото: Freepik

Каждый год эксперты в мире дизайна определяют палитру, которая будет задавать тон в пространстве вокруг нас. Уже известно, какие цвета будут задавать тренды этого года.

Ведущий бренд красок Sherwin-Williams поделился своим прогнозом на 2025 год, и он охватывает как естественные, так и яркие оттенки.

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Природа в цветах

Натуральные, успокаивающие оттенки остаются в тренде. Это цвета, напоминающие древесину, песок, глину и свежие листья. Они создают атмосферу гармонии, вдохновляясь традициями японской эстетики. Такие цвета будут отлично смотреться в минималистичных интерьерах и придают ощущение спокойствия в любом пространстве.

Деревянный стол. Фото из Instagram

Контраст и эклектика

Яркие цвета, сочетающие неожиданные оттенки — еще одна тенденция 2025 года. Насыщенные электрические тона, матовые оттенки и пастельные акценты создают жизнерадостную атмосферу. Это смелое решение для тех, кто любит экспериментировать и придавать своему пространству уникальный характер.

Яркий дизайн. Фото из Instagram

Классика вне времени

Традиционные цвета не теряют своей актуальности. Глубокий синий, спокойный серый, изысканный кремовый — это палитра для тех, кто ценит утонченность и универсальность. Такие оттенки подходят как к классическим, так и к современным интерьерам, добавляя им элегантности.

Спальня в сером цвете. Фото из Instagram

Тепло в каждой детали

Теплые цвета — от насыщенного терракотового до мягкого песочного — создают уют и добавляют пространству живого настроения.

Комната в бежевом цвете. Фото из Instagram

Они прекрасно сочетаются с деревянными элементами и текстурами натуральных тканей, создавая комфортную и гостеприимную атмосферу.

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