В каких условиях живет Даша Квиткова и что особенного в ее кухне

Даша Квиткова. Фото: kvittkova/Instagram

Украинская блогер Даша Квиткова поделилась фотографиями своей новой кухни, которая идеально сочетает современный минимализм с природными текстурами. После развода с Никитой Добрыниным она выставила на продажу дом в пригороде и переехала в съемную квартиру в Киеве.

Как сообщает "24 канал", пространство, в котором она обустроила свою кухню, не только стильное, но и уютное — здесь удачно соединились современный дизайн и личные детали.

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Функциональность и стиль: как выглядит кухня Даши Квитковой

Главной концепцией кухонного пространства стал современный минимализм с теплыми природными акцентами. Дизайнеры использовали фактурные материалы, которые добавляют помещению глубины и характера.

Кухня Даши Квитковой Фото: kvittkova/Instagram

Стены и текстуры

Поверхности стен выполнены в сдержанном сером оттенке с текстурой, имитирующей бетон или натуральный камень. Это не только трендовый, но и практичный выбор: такие покрытия легко чистить, они не впитывают влагу и добавляют пространству фактурности.

Даша Квиткова на кухне. Фото: kvittkova/Instagram

Мебель и освещение

Деревянные шкафы с натуральной текстурой компенсируют холодность серого оттенка стен, создавая баланс между современностью и уютом. Темный каменный фартук и столешница придают пространству глубины, а черные элементы (встроенная техника, смесители, ручки) подчеркивают общую концепцию.

На кухне Квитковой светлая мебель. Фото: kvittkova/Instagram

Отдельного внимания заслуживает освещение: кухня оснащена стильной линейной люстрой черного цвета с четырьмя светильниками. Такой вариант не только добавляет помещению индустриального характера, но и обеспечивает равномерное освещение рабочей зоны.

Декор и индивидуальность

Кухня Даши Квитковой не выглядит стерильной, как это часто бывает в минималистичных интерьерах. Она наполнена деталями, которые добавляют уюта и рассказывают собственную историю. Например, на кухонном фартуке можно заметить композицию из моментальных фото — это один из главных трендов в современном дизайне: придание интерьеру индивидуальности.

Квиткова с ноутбуком на кухне. Фото: kvittkova/Instagram

Центральный стол оформлен просто, но со вкусом — на нем стоят фрукты и цветы, что добавляет атмосферности. Большие окна со светлыми шторами наполняют пространство естественным светом, а теплые оттенки бежевого делают кухню еще уютнее.

Обеденный стол на кухне Квитковой. Фото: kvittkova/Instagram

Кухня Даши Квитковой — пример того, как можно совместить стиль, практичность и уют. Благодаря натуральным материалам, функциональному освещению и вниманию к деталям пространство выглядит гармоничным и теплым. Это не просто кухня, а место, где хочется проводить время, наслаждаясь вкусной едой и атмосферой домашнего комфорта.

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Также сообщалось, что интерьерные тренды постоянно эволюционируют — поэтому то, что было актуальным вчера, уже завтра может стать антитрендом. В 2025 году дизайнеры советуют избегать минимализма, холодных оттенков, индустриального стиля и открытых пространств. Вместо этого стоит обратить внимание на теплые цвета, природные материалы и уютные планировки.