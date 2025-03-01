Квартира Наді Дорофеєвої: стильний інтер’єр і цікаве планування

Надя Дорофєєва.Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Українська співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком, ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним, мешкає в орендованій квартирі в центрі Києва. Їхнє житло вирізняється сучасним дизайном, стильним поєднанням кольорів і нестандартним плануванням. Відкрита кухня-студія, бетонні стіни, мінімалізм у деталях і великий електронний камін створюють унікальну атмосферу.

Головна особливість квартири Дорофеєвої — кухня-студія, яка плавно переходить у вітальню. Вона виконана у темних відтінках: чорні фасади шаф із матовим покриттям і темно-сірі акценти додають інтер’єру глибини та елегантності.

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Стільниця чорного кольору, ймовірно, зроблена з каменю або кварцу, що надає їй розкішного вигляду.

Дорофеєва на столі. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Мінімалістичний дизайн підкреслюється вбудованим холодильником, який гармонійно вписується у шафову систему.

Дорофеєва на кухні. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Газова плита, стильна витяжка та кухонні аксесуари свідчать про продумане функціональне середовище.

Кухна переходить у вітальню. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Незважаючи на стриману палітру, простір не виглядає холодним чи бездушним. На стіні розташована абстрактна картина, а синя ваза з сухоцвітами створює яскравий акцент, що додає приміщенню затишку та індивідуальності.

Вітальня: індустріальний стиль та домашній затишок

Кухня плавно переходить у вітальню, яка оформлена у схожій стилістиці.

Обідня зона у квартирі співачки. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Головні елементи дизайну — бетонні стіни з декоративними круглими вставками, темне дерев’яне покриття підлоги та металеві конструкції, що створюють індустріальний характер простору.

Вхід у вітальню. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Серед ключових акцентів — велика стіна з дерев’яними панелями, яка додає тепла та контрасту бетонним поверхням.

Співачка у вітальні. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

В центрі вітальні розташований кремовий диван, що гармонійно поєднується зі скляним журнальним столиком на дерев’яних ніжках.

Дорофеєва у вітальні. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Особливу увагу привертають книжкові полиці, які поєднують відкриті та закриті секції. Вони наповнені книгами та предметами декору, що створюють атмосферу творчого натхнення. Деякі картини стоять просто на підлозі — цей прийом додає інтер’єру легкості та невимушеності.

Книги в вітальні співачки. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Електронний камін та гра світла

Одним із найцікавіших елементів вітальні є великий електронний камін із реалістичною імітацією вогню. Він не лише виконує декоративну функцію, а й створює ефект домашнього затишку.

Окрім цього, у кімнаті продумане освітлення: квадратні світильники на стелі рівномірно розподіляють світло, забезпечуючи комфортну атмосферу навіть у вечірній час.

Книжкові полиці Дорофеєвої. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

З іншого боку вітальні знаходиться стіна, декорована цеглою, що гармонійно доповнює загальний стиль помешкання. Великі вікна забезпечують багато природного світла та роблять простір ще більш просторим.

Стильне та комфортне житло для творчих особистостей

Квартира Наді Дорофеєвої та Михайла Кацуріна є чудовим прикладом сучасного житла для людей, які цінують стиль, комфорт та функціональність. Відкрите планування, темна кольорова гама, індустріальні елементи та вдале поєднання різних текстур створюють гармонійний простір, у якому легко працювати, відпочивати та знаходити натхнення.

Вхід у спальню співачки. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Раніше Том Генкс, відомий своїм неординарним підходом до життя, здивував публіку. Цього разу актор вразив дизайнерів, створивши у своєму будинку унікальний музичний куточок. Відкриті полиці в цьому просторі стали справжнім витвором мистецтва, демонструючи нестандартне бачення інтер'єру.

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