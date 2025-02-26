Маєток Трампа — який вигляд має, скільки кімнат і де знаходиться

Гроші, золото і секретні кімнати — що приховує маєток Трампа
Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а справжній палац, один із найвідоміших особняків у США. Розташований у місті Палм-Біч, штат Флорида, цей маєток площею 5810 квадратних метрів поєднує в собі багатство, історію та політику. Тут колись жили мільйонери, тепер — президент США Дональд Трамп із сім’єю.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що всередині маєтку та чому ця резиденція стала символом розкоші.
Історія маєтку: від мільйонерки до президента
Мар-а-Лаго побудували в 1924-1927 роках для Марджорі Меррівезер-Пост — спадкоємиці зернової імперії, яка бажала створити "зимову Білу хату".
Вона витратила мільйони, щоб звести цей маєток у середземноморському стилі з мавританськими мотивами.
У 1985 році Дональд Трамп придбав Мар-а-Лаго за 5 мільйонів доларів, додатково заплативши 3 мільйони за антикварні меблі та декор.
Він провів масштабну модернізацію, перетворивши маєток на елітний приватний клуб і власну резиденцію.
Членство в клубі є вкрай ексклюзивним і коштує близько 1 мільйона доларів, не враховуючи щорічних внесків.
Що всередині маєтку Трампа
Мар-а-Лаго — це 126 кімнат, у тому числі:
- 58 спалень;
- 33 ванні кімнати;
- 12 камінів;
- три бомбосховища.
Величезний обідній зал прикрашений 8,8-метровим столом, оздобленим флорентійською мозаїкою.
У маєтку є бальна зала площею 1858 кв. м, оброблена листовим золотом на 7 мільйонів доларів.
Екстер’єр та територія маєтку Трампа
На території Мар-а-Лаго розташовані:
- приватний пляж;
- басейн із джакузі;
- фітнес-центр;
- гольфові поля;
- тенісні корти;
- пляжне бістро та розкішний спа.
Тут можна знайти мозаїчні фонтани, мармурові доріжки, пишні сади та екзотичні рослини, що створюють атмосферу середземноморського курорту.
Частина будинку закрита для гостей
Хоча Мар-а-Лаго працює як клуб, близько 278 кв. м закрито для відвідувачів — це приватна резиденція Трампа. Саме тут він проживає під час візитів до Флориди.
Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а символ багатства, політики та впливу. Його розкішні інтер’єри, величезна територія та стратегічне значення роблять цей маєток одним із найвідоміших у світі.
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