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Гроші, золото і секретні кімнати — що приховує маєток Трампа

26 лютого 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Маєток Трампа — який вигляд має, скільки кімнат і де знаходиться
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Катерина Балаєва - редактор

Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а справжній палац, один із найвідоміших особняків у США. Розташований у місті Палм-Біч, штат Флорида, цей маєток площею 5810 квадратних метрів поєднує в собі багатство, історію та політику. Тут колись жили мільйонери, тепер — президент США Дональд Трамп із сім’єю. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що всередині маєтку та чому ця резиденція стала символом розкоші.

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Мар-а-Лаго побудували в 1924-1927 роках для Марджорі Меррівезер-Пост — спадкоємиці зернової імперії, яка бажала створити "зимову Білу хату".

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Маєток Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Вона витратила мільйони, щоб звести цей маєток у середземноморському стилі з мавританськими мотивами.

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Зимовий сад в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

У 1985 році Дональд Трамп придбав Мар-а-Лаго за 5 мільйонів доларів, додатково заплативши 3 мільйони за антикварні меблі та декор.

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Кімната з каміном в маєтку Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Він провів масштабну модернізацію, перетворивши маєток на елітний приватний клуб і власну резиденцію.

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Одна з кімнат в будинку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Членство в клубі є вкрай ексклюзивним і коштує близько 1 мільйона доларів, не враховуючи щорічних внесків.

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Басейн в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Що всередині маєтку Трампа

Мар-а-Лаго — це 126 кімнат, у тому числі:

  • 58 спалень;
  • 33 ванні кімнати;
  • 12 камінів;
  • три бомбосховища.
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Вітальня в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Величезний обідній зал прикрашений 8,8-метровим столом, оздобленим флорентійською мозаїкою.

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Зона відпочинку в будинку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

У маєтку є бальна зала площею 1858 кв. м, оброблена листовим золотом на 7 мільйонів доларів.

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Бальна зала в Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram
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Спальня в маєтку Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Екстер’єр та територія маєтку Трампа

На території Мар-а-Лаго розташовані:

  • приватний пляж;
  • басейн із джакузі;
  • фітнес-центр;
  • гольфові поля;
  • тенісні корти;
  • пляжне бістро та розкішний спа.
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Вид з басейну на маєток Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Тут можна знайти мозаїчні фонтани, мармурові доріжки, пишні сади та екзотичні рослини, що створюють атмосферу середземноморського курорту.

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На території маєтку Трампа багато екзотичних рослин. Фото: The Trump Organization/Instagram

Частина будинку закрита для гостей

Хоча Мар-а-Лаго працює як клуб, близько 278 кв. м закрито для відвідувачів — це приватна резиденція Трампа. Саме тут він проживає під час візитів до Флориди.

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Пляжні парасольки біля басейну в маєтку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а символ багатства, політики та впливу. Його розкішні інтер’єри, величезна територія та стратегічне значення роблять цей маєток одним із найвідоміших у світі.

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