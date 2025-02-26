Маєток Трампа — який вигляд має, скільки кімнат і де знаходиться

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а справжній палац, один із найвідоміших особняків у США. Розташований у місті Палм-Біч, штат Флорида, цей маєток площею 5810 квадратних метрів поєднує в собі багатство, історію та політику. Тут колись жили мільйонери, тепер — президент США Дональд Трамп із сім’єю.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що всередині маєтку та чому ця резиденція стала символом розкоші.

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Мар-а-Лаго побудували в 1924-1927 роках для Марджорі Меррівезер-Пост — спадкоємиці зернової імперії, яка бажала створити "зимову Білу хату".

Маєток Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Вона витратила мільйони, щоб звести цей маєток у середземноморському стилі з мавританськими мотивами.

Зимовий сад в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

У 1985 році Дональд Трамп придбав Мар-а-Лаго за 5 мільйонів доларів, додатково заплативши 3 мільйони за антикварні меблі та декор.

Кімната з каміном в маєтку Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Він провів масштабну модернізацію, перетворивши маєток на елітний приватний клуб і власну резиденцію.

Одна з кімнат в будинку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Членство в клубі є вкрай ексклюзивним і коштує близько 1 мільйона доларів, не враховуючи щорічних внесків.

Басейн в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Що всередині маєтку Трампа

Мар-а-Лаго — це 126 кімнат, у тому числі:

58 спалень;

33 ванні кімнати;

12 камінів;

три бомбосховища.

Вітальня в особняку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Величезний обідній зал прикрашений 8,8-метровим столом, оздобленим флорентійською мозаїкою.

Зона відпочинку в будинку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

У маєтку є бальна зала площею 1858 кв. м, оброблена листовим золотом на 7 мільйонів доларів.

Бальна зала в Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Спальня в маєтку Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Екстер’єр та територія маєтку Трампа

На території Мар-а-Лаго розташовані:

приватний пляж;

басейн із джакузі;

фітнес-центр;

гольфові поля;

тенісні корти;

пляжне бістро та розкішний спа.

Вид з басейну на маєток Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Тут можна знайти мозаїчні фонтани, мармурові доріжки, пишні сади та екзотичні рослини, що створюють атмосферу середземноморського курорту.

На території маєтку Трампа багато екзотичних рослин. Фото: The Trump Organization/Instagram

Частина будинку закрита для гостей

Хоча Мар-а-Лаго працює як клуб, близько 278 кв. м закрито для відвідувачів — це приватна резиденція Трампа. Саме тут він проживає під час візитів до Флориди.

Пляжні парасольки біля басейну в маєтку Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Мар-а-Лаго — це не просто будинок, а символ багатства, політики та впливу. Його розкішні інтер’єри, величезна територія та стратегічне значення роблять цей маєток одним із найвідоміших у світі.

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