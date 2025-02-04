Олігарх з Росії Усманов виявився власником найдорожчої нерухомості в Німеччині (фото)

Вілла Усманова в Роттах-Егерн. Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

У Німеччині на аукціоні виставили маєток, що належить підсанкційному російському олігарху Алішеру Усманову. Віллу, розташовану на березі мальовничого озера Тегернзе в баварській громаді Роттах-Егерн, оцінили у 25 мільйонів євро, що робить її найдорожчою нерухомістю, коли-небудь виставленою на продаж у країні.

Згідно з розслідуванням німецького видання Merkur, цей розкішний особняк площею 735 квадратних метрів став об'єктом арешту через борги офшорної компанії Tegernsee Limited, яка формально володіє віллою. Сам Усманов стверджував, що лише орендував її, сплачуючи 77 тисяч євро на тиждень. Проте слідчі вважають, що саме він є реальним власником нерухомості.

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Олігарх утік, борги залишилися

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року Усманов потрапив під санкції ЄС і залишив Німеччину. Відтоді маєток стояв порожнім, а борги з обслуговування накопичувалися. У 2022 році влада Німеччини провела масштабні обшуки у віллі в рамках справи про ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Однак суд у Франкфурті визнав цей рейд незаконним.

Тим не менш, офшорна компанія, що володіє віллою, виявилася фінансово неспроможною, і суд ухвалив рішення про продаж майна для покриття боргів.

Що відомо про найдорожчу віллу Німеччини

Елітний маєток включає в себе чотири спальні, стільки ж ванних кімнат, просторий басейн, лазню і приватний човенний сарай. Останній вже продали місцевому жителю за один мільйон євро.

Вілла Усманова. Фото: Klaus Wiendl

Раніше рекордною ціною для нерухомості в Німеччині була сума 15,5 мільйонів євро за маєток на престижному курорті Кампен у Шлезвіг-Гольштейні. Тепер особняк Усманова перевершив цей показник, ставши найдорожчим об'єктом нерухомості на ринку.

Вілла Усманова на озері Тегернзе. Фото: Unsplash

Хто такий Усманов і чому він під санкціями

Алішер Усманов — один із найбагатших російських бізнесменів, якого вважають наближеним до Кремля. Він має інтереси у металургії, телекомунікаціях і фінансових структурах, а також є одним із ключових посередників у фінансових потоках російської влади.

Через його тісні зв'язки з режимом Путіна він опинився під міжнародними санкціями, що ускладнило йому доступ до активів у Європі. Сам олігарх називає ці обмеження "несправедливими" і наполягає, що не порушував жодних законів.

Втім, німецька влада має іншу точку зору: правоохоронні органи не лише проводили обшуки у його нерухомості, а й розслідували фінансові операції, пов'язані з його статками.

Раніше стало відомо, що двоюрідний брат Рамзана Кадирова, Шахрудді Едільгірієв, придбав розкішну нерухомість в Дубаї для свого родича. А один з об'єктів, придбаних раніше, використовувався Кадировим як неофіційне посольство.

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