Олигарх из России Усманов оказался владельцем самой дорогой недвижимости в Германии (фото)

Вилла Усманова в Роттах-Егерн. Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

В Германии на аукционе выставили поместье, принадлежащее подсанкционному российскому олигарху Алишеру Усманову. Виллу, расположенную на берегу живописного озера Тегернзе в баварской общине Роттах-Эгерн, оценили в 25 миллионов евро, что делает ее самой дорогой недвижимостью, когда-либо выставленной на продажу в стране.

Согласно расследованию немецкого издания Merkur, этот роскошный особняк площадью 735 квадратных метров стал объектом ареста из-за долгов оффшорной компании Tegernsee Limited, которая формально владеет виллой. Сам Усманов утверждал, что только арендовал ее, платя 77 тысяч евро в неделю. Однако следователи считают, что именно он является реальным владельцем недвижимости.

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Олигарх сбежал, долги остались

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Усманов попал под санкции ЕС и покинул Германию. С тех пор имение пустовало, а долги по обслуживанию накапливались. В 2022 году власти Германии провели масштабные обыски в вилле в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Однако суд во Франкфурте признал этот рейд незаконным.

Тем не менее, оффшорная компания, владеющая виллой, оказалась финансово несостоятельной, и суд принял решение о продаже имущества для покрытия долгов.

Что известно о самой дорогой вилле Германии

Элитное поместье включает в себя четыре спальни, столько же ванных комнат, просторный бассейн, баню и частный лодочный сарай. Последний уже продали местному жителю за один миллион евро.

Вилла Усманова. Фото: Klaus Wiendl

Ранее рекордной ценой для недвижимости в Германии была сумма 15,5 миллионов евро за особняк на престижном курорте Кампен в Шлезвиг-Гольштейне. Теперь особняк Усманова превзошел этот показатель, став самым дорогим объектом недвижимости на рынке.

Вилла Усманова на озере Тегернзе. Фото: Unsplash

Кто такой Усманов и почему он под санкциями

Алишер Усманов — один из самых богатых российских бизнесменов, которого считают приближенным к Кремлю. Он имеет интересы в металлургии, телекоммуникациях и финансовых структурах, а также является одним из ключевых посредников в финансовых потоках российской власти.

Из-за его тесных связей с режимом Путина он оказался под международными санкциями, что затруднило ему доступ к активам в Европе. Сам олигарх называет эти ограничения "несправедливыми" и настаивает, что не нарушал никаких законов.

Впрочем, немецкие власти имеют другую точку зрения: правоохранительные органы не только проводили обыски в его недвижимости, но и расследовали финансовые операции, связанные с его состоянием.

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