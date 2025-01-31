Двоюрідний брат Кадирова скупив розкішні вілли в Дубаї – за які гроші (фото)

Готельний комплекс у Дубаї. Фото: Tripadvisor

Двоюрідний брат Рамзана Кадирова — Шахрудді Едільгірієв — став власником розкішної нерухомості в Дубаї. Передбачається, що він купив кілька вілл для свого родича, який ще раніше використовував один із об’єктів як власне неофіційне посольство.

Про це стало відомо з журналістського розслідування Dubai Unlocked, в якому також брало участь російське видання "Важливі історії".

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Інформація про власників стала доступною для громадськості після великого витоку даних про сотні тисяч дубайських об’єктів нерухомості. Вдалося дізнатися, хто з російських чиновників, політиків і навіть фігурантів кримінальних справ має елітне житло вартістю десятки мільйонів доларів.

Серед них — Шахрудді Едільгірієв, який викупив у девелопера Zabeel Investments віллу на штучному острові Палм-Джумейра. Її площа становить 1 026 квадратних кілометрів, а ціна — 14,4 млн доларів. Вона облаштована п'ятьма спальнями в османському стилі та розташована на території розкішного готельного комплексу Jumeirah Zabeel Saray.

Готельний комплекс Jumeirah Zabeel Saray в Дубаї. Фото: Tripadvisor

Постає питання, який зв'язок Рамзана Кадирова з цим об’єктом. Насправді, глава Чеченської Республіки неодноразово використовував віллу як власне неофіційне посольство в ОАЕ, приймаючи там високопоставлених осіб, місцевих бізнесменів, дипломатів і навіть боксера Майка Тайсона.

Тож у розслідуванні припустили, що Едільгірієв купив нерухомість для двоюрідного брата, який продовжить свої дипломатичні зусилля. А 19 жовтня 2023 року, через два дні після того, як Кадиров привітав родича з днем ​​народження, той став власником ще трьох вілл. Вони розташовані на материковій частині Дубая і коштують близько 6 млн доларів.

Згідно з даними видання "Українська правда", Рамзан Кадиров часто навідується в ОАЕ. Лише у 2012-2022 роках його приватний літак приземлявся там щонайменше 14 разів. А в 2023-2024 рр. джет прибував у Дубаї та його околиці мінімум 4 рази.

Нагадаємо, попри економічні труднощі, ціни на квартири в новобудовах Дніпра та Харкова залишаються високими. Первинний ринок нерухомості стабільний, особливо у районах із розвиненою інфраструктурою.

Також ми писали, що в Україні діє принцип нерозривного зв’язку між землею та нерухомістю. Власник будинку автоматично отримує право власності або користування земельною ділянкою відповідно до Цивільного кодексу.