Актуальні ціни на квартири в Дніпрі та Харкові на первинному ринку

Новобудова Дніпра. Фото: DIM.RIA

Ринок нерухомості в Україні продовжує переживати серйозні зміни, викликані економічними труднощами та наслідками війни. Незважаючи на складну ситуацію, ціни на квартири в новобудовах залишаються стабільно високими, особливо у великих містах із розвиненою інфраструктурою. Дніпро та Харків не є винятками, і вартість квадратного метра у новобудовах цих міст продовжує залишатися на високому рівні.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала, що відбувається з вартістю нерухомості на первинних ринках Дніпра та Харкова.

Читайте також:

Ціни на квартири в Дніпрі

Ринок нерухомості Дніпра демонструє стабільність, незважаючи на економічну нестабільність. Починаючи з березня 2024 року, ціни на квартири у новобудовах міста не змінюються значно, залишаючись на рівні 40 тис. грн за квадратний метр. Однак, станом на січень 2025 року, вартість квадратного метра у Дніпрі зросла до 45,8 тис. грн. Згідно даних порталу ЛУН, високі ціни характерні для більш престижних районів міста.

Найдорожчі квартири можна знайти в Соборному районі, де вартість квадратного метра сягає 50,4 тис. грн. Друге місце за ціною займає Шевченківський район, де квадратний метр коштує 47,9 тис. грн. Центральний район та Амур-Нижньодніпровський район мають схожі ціни — близько 42,5 тис. грн за квадрат. Водночас найдешевші квартири доступні в Індустріальному та Чечелівському районах, де вартість квадратного метра становить 32,2 та 31,6 тис. грн відповідно.

Ситуація на ринку Харкова

Ринок нерухомості в Харкові також зазнав певних змін. Після падіння попиту під час активних бойових дій, ринок почав відновлюватися. У 2025 році ціни на новобудови в Харкові трохи знизились, проте все ще залишаються високими. Середня ціна за квадратний метр на первинному ринку в Харкові становить 45,8 тис. грн. Це на 10% менше, ніж в попередньому році.

Попит на житло в Харкові залишається стабільним, особливо серед людей, які отримали компенсацію від держави за зруйноване житло внаслідок бойових дій. Ріелтори відзначають, що цей сегмент покупців становить значну частину ринку.

Окрім того, у Харкові зараз доступно 37 нових житлових комплексів. У 2024 році було введено в експлуатацію 1 570 нових квартир — це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році.

Ринок нерухомості у Дніпрі та Харкові залишається активним попри складну економічну ситуацію та війну. Ціни на новобудови в обох містах залишаються високими, з прогнозами на подальше зростання вартості житла. Однак, майбутнє ринку залежатиме від багатьох факторів, серед яких безпека, економічна стабільність і платоспроможність покупців.

Раніше повідомлялося, що попит на житло в новобудовах значно знизився, а ринок вторинної нерухомості залишався в стагнації. Проте ринок оренди житла продовжує показувати стабільне зростання, залишаючись найбільш динамічним сегментом у 2024 році.

Також зазначимо, що ціни на купівлю нерухомості поки що залишаються стабільними, а в деяких регіонах, що менше постраждали від бойових дій, спостерігається навіть зростання. За поточними тенденціями, 2025 рік навряд чи принесе суттєве здешевлення, і, найімовірніше, стане роком подальшого подорожчання у безпечніших частинах країни.