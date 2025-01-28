Актуальные цены на квартиры в Днепре и Харькове на первичном рынке

Новостройка Днепра. Фото: DIM.RIA

Рынок недвижимости в Украине продолжает переживать серьезные изменения, вызванные экономическими трудностями и последствиями войны. Несмотря на сложную ситуацию, цены на квартиры в новостройках остаются стабильно высокими, особенно в крупных городах с развитой инфраструктурой. Днепр и Харьков не являются исключениями, и стоимость квадратного метра в новостройках этих городов продолжает оставаться на высоком уровне.

Редакция Новини.LIVE проанализировала, что происходит со стоимостью недвижимости на первичных рынках Днепра и Харькова.

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Цены на квартиры в Днепре

Рынок недвижимости Днепра демонстрирует стабильность, несмотря на экономическую нестабильность. Начиная с марта 2024 года, цены на квартиры в новостройках города не меняются значительно, оставаясь на уровне 40 тыс. грн за квадратный метр. Однако, по состоянию на январь 2025 года, стоимость квадратного метра в Днепре выросла до 45,8 тыс. грн. Согласно данным портала ЛУН, высокие цены характерны для более престижных районов города.

Самые дорогие квартиры можно найти в Соборном районе, где стоимость квадратного метра достигает 50,4 тыс. грн. Второе место по цене занимает Шевченковский район, где квадратный метр стоит 47,9 тыс. грн. Центральный район и Амур-Нижнеднепровский район имеют схожие цены — около 42,5 тыс. грн за квадрат. В то же время самые дешевые квартиры доступны в Индустриальном и Чечеловском районах, где стоимость квадратного метра составляет 32,2 и 31,6 тыс. грн соответственно.

Ситуация на рынке Харькова

Рынок недвижимости в Харькове также претерпел определенные изменения. После падения спроса во время активных боевых действий, рынок начал восстанавливаться. В 2025 году цены на новостройки в Харькове немного снизились, однако все еще остаются высокими. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в Харькове составляет 45,8 тыс. грн. Это на 10% меньше, чем в предыдущем году.

Спрос на жилье в Харькове остается стабильным, особенно среди людей, которые получили компенсацию от государства за разрушенное жилье вследствие боевых действий. Риелторы отмечают, что этот сегмент покупателей составляет значительную часть рынка.

Кроме того, в Харькове сейчас доступно 37 новых жилых комплексов. В 2024 году было введено в эксплуатацию 1 570 новых квартир — это почти вдвое меньше, чем в 2023 году.

Рынок недвижимости в Днепре и Харькове остается активным, несмотря на сложную экономическую ситуацию и войну. Цены на новостройки в обоих городах остаются высокими, с прогнозами на дальнейший рост стоимости жилья. Однако, будущее рынка будет зависеть от многих факторов, среди которых безопасность, экономическая стабильность и платежеспособность покупателей.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в новостройках значительно снизился, а рынок вторичной недвижимости оставался в стагнации. Тем не менее рынок аренды жилья продолжает показывать стабильный рост, оставаясь наиболее динамичным сегментом в 2024 году.

Также отметим, что цены на покупку недвижимости пока что остаются стабильными, а в некоторых регионах, меньше пострадавших от боевых действий, наблюдается даже рост. По текущим тенденциям, 2025 год вряд ли принесет существенное удешевление, и, скорее всего, станет годом дальнейшего подорожания в более безопасных частях страны.