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Столичні забудовники оновили ціни на квартири — найдешевші райони

24 січня 2025 15:05
Катерина Балаєва - редактор
Квартири в Києві від забудовників — які ціни на 1-комнатні та в яких районах дешевше
Високоповерхові новобудови. Фото: СтройОбзор
Катерина Балаєва - редактор

Ринок нерухомості в Києві поступово оживає після тривалого періоду нестабільності. В останні місяці кількість пропозицій на столичному ринку помітно зросла, що спричинило незначне зниження цін у деяких сегментах. Водночас ціни на окремі категорії житла залишаються стабільними вже кілька місяців поспіль. 

Особливу увагу привертають однокімнатні квартири, які залишаються популярними як для купівлі, так і для оренди. Редакція Новини.LIVE проаналізувала ситуацію на столичному ринку.

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Ситуація на первинному ринку

На первинному ринку Києва вартість однокімнатних квартир почала знижуватися ще з осені 2024 року. За даними платформи нерухомості ЛУН, середня ціна квадратного метра на початок жовтня становила 53,5 тис. грн (близько 1,29 тис. дол.). До 24 січня 2025 року цей показник знизився до 53 тис. грн (1,25 тис. дол.), що свідчить про поступове коригування ринку.

Найдорожче житло, як і раніше, розташоване у центральній частині столиці. На Печерську вартість квадратного метра досягає 101,4 тис. грн (приблизно 2,39 тис. дол.). У цьому районі зосереджені елітні новобудови з розвиненою інфраструктурою. Інші популярні райони з високими цінами:

  • Шевченківський район — 74,2 тис. грн/кв.м (1,75 тис. дол.);
  • Голосіївський район — 54,5 тис. грн/кв.м (1,28 тис. дол.);
  • Оболонський район — 50,6 тис. грн/кв.м (1,19 тис. дол.);
  • Подільський район — 47,9 тис. грн/кв.м (1,13 тис. дол.).

Доступніші варіанти житла

Для тих, хто шукає більш бюджетні варіанти, підійдуть квартири в районах, розташованих подалі від центру. Ціни на квадратний метр у таких районах такі:

  • Солом’янський район — 46,2 тис. грн (1,09 тис. дол.);
  • Святошинський район — 46 тис. грн (1,08 тис. дол.);
  • Дніпровський район — 45,9 тис. грн (1,08 тис. дол.);
  • Дарницький район — 42 тис. грн (990 дол.);
  • Деснянський район — 40 тис. грн (940 дол.).

У цих районах знаходяться як нові, так і вже здані в експлуатацію житлові комплекси. Попит тут залишається стабільним завдяки доступності цін і розвитку інфраструктури.

Поточні тенденції

Експерти зазначають, що у 2025 році варто очікувати подальшого вирівнювання цін. Попит на первинне житло поступово відновлюється, але покупці все ще виважено підходять до вибору квартир, оцінюючи співвідношення ціни та якості.

Стосовно прогнозів на майбутнє, то у більшості потенціальних покупців немає сумніву, що вартість квартир на первинному ринку столиці зростатиме – так вважають 50% респондентів. Майже третина, 33%, впевнені, що ціни змінюватися не будуть. А 17% сподіваються, що квартири подешевшають. 

Раніше повідомлялось, що попит на житло в новобудовах значно впав, а сегмент вторинної нерухомості продовжує перебувати у стагнації. Попри це, ринок орендного житла демонструє стабільне зростання, залишаючись найдинамічнішим у 2024 році.

Також зазначимо, що ціни на купівлю нерухомості залишаються стабільними й навіть демонструють зростання в регіонах, що найменше постраждали від бойових дій. Судячи з тенденцій, 2025 рік також не принесе суттєвого здешевлення, а навпаки, може стати роком подальшого подорожчання у безпечніших регіонах країни.

Київ квартири нерухомість ціни на квартири купити квартиру

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