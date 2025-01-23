Де в Києві найкращі ціни на однокімнатні квартири

Високоповерхові будинки. Фото: Freepik

Ринок нерухомості помалу починає оживати не тільки в Україні, а в її столиці. І через зростання кількості пропозицій квартири в деяких сегментах починають трохи падати в ціні, а деяких сегментах ринку їх вартість стабільно тримається вже декілька місяців.

Редакція Новини.LIVE розбиралася, де вигідніше придбати чи орендувати однокімнатну квартиру в столиці України.

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Первинний ринок нерухомості Києва

Середні ціни на однокімнатну квартиру на первинному ринку столиці почали знижуватися з жовтня минулого року – тоді середня ціна квадратного метра від забудовника складала 53,5 тис. грн. Станом же на 22 січня 2025 року, за даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, вартість квадратного метру "однушки" становить 52,9 тис. грн.

Найдорожчі квартири від забудовника, звісно ж, в центрі Києва – на Печерську квадратний метр коштує 101,4 тис. грн. Далі йдуть:

Шевченківський район – 74,2 тис. грн/кв.м;

Голосіївський район – 54,5 тис. грн/кв.м;

Оболонський район – 50,6 тис. грн/кв.м;

Подільський район – 47,9 тис. грн/кв.м;

Солом’янський район – 46,2 тис. грн/кв.м;

Святошинський район – 46 тис. грн/кв.м;

Дніпровський район – 45,9 тис. грн/кв.м;

Дарницький район – 42 тис. грн/кв.м;

Деснянський район – 40 тис. грн/кв.м.

Що відбувається на вторинному ринку Києва

Вартість квадратного метру в однокімнатних квартир на "вторинці" столиці практично не змінюється з жовтня минулого року і складає 1,47 тис. дол. Як і на первинному сегменті, найдорожчий квадратний метр пропонується на Печерську – 2,5 тис. дол. Далі йдуть:

Шевченківський район – 1,91 тис. дол./кв.м;

Голосіївський район – 1,69 тис. дол./кв.м;

Солом’янський район – 1,43 тис. дол./кв.м;

Дніпровський район – 1,42 тис. дол./кв.м;

Дарницький район – 1,35 тис. дол./кв.м;

Подільський район – 1,31 тис. дол./кв.м;

Святошинський район – 1,3 тис. дол./кв.м;

Оболонський район – 1,27 тис. дол./кв.м;

Деснянський район – 1,050 тис. дол./кв.м.

У передмісті Києва вигідніше всього купувати житло в Гостомелі, де квадратний метр в "однушці" коштує 696 дол., а найдорожче – в Броварах, 1 тис. дол./кв.м.

Скільки коштує орендувати "однушку" в Києві

Середня вартість оренди однокімнатних квартир в столиці знижається з 17,5 тис. грн у вересні минулого року до 16 тис. грн за квартиру станом на 22 січня 2025 року.

Безумовним лідером і по ціні оренди залишається Печерськ – там можна "зняти" однокімнатну квартиру в середньому за 34,4 тис. грн. Дешевше всіх така оренда обійдеться в Деснянському районі – 9 тис. грн.

Загалом ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Києві виглядає наступним чином:

Шевченківський район – 23 тис. грн;

Голосіївський район – 18 тис. грн;

Подільський район – 16 тис. грн;

Дарницький район – 15 тис. грн;

Солом’янський район –15 тис. грн;

Оболонський район – 14 тис. грн;

Дніпровський район – 13,5 тис. грн;

Святошинський район – 13 тис. грн.

Раніше ми порівнювали ціни на оренду житла в Україні, адже останні роки стали важким випробуванням для української економіки, зокрема для ринку нерухомості. Попит на квартири у новобудовах знизився, а ринок вторинної нерухомості залишається слабким.

Також нагадаємо, що в Україні працює програма доступного іпотечного кредитування під назвою "єОселя". Завдяки цій програмі українці можуть оформляти іпотечні кредити в банках, а держава компенсує різницю у відсотковій ставці для фінансових установ.