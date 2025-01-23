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Цены 1-комнатной квартиры в Киеве — где продают дешевле

23 января 2025 18:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Где в Киеве лучшие цены на однокомнатные квартиры
Высокоэтажные дома. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Рынок недвижимости понемногу начинает оживать не только в Украине, а и в ее столице. Из-за роста количества предложений квартиры в некоторых сегментах начинают немного падать в цене, а в некоторых сегментах рынка их стоимость стабильно держится уже несколько месяцев.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, где выгоднее приобрести или арендовать однокомнатную квартиру в столице Украины.

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Первичный рынок недвижимости Киева

Средние цены на однокомнатную квартиру на первичном рынке столицы начали снижаться с октября прошлого года — тогда средняя цена квадратного метра от застройщика составляла 53,5 тыс. грн. По состоянию же на 22 января 2025 года, по данным онлайн платформы недвижимости ЛУН, стоимость квадратного метра "однушки" составляет 52,9 тыс. грн.

Самые дорогие квартиры от застройщика, конечно же, в центре Киева — на Печерске квадратный метр стоит 101,4 тыс. грн. Далее следуют:

  • Шевченковский район —  74,2 тыс. грн/кв.м;
  • Голосеевский район — 54,5 тыс. грн/кв.м;
  • Оболонский район — 50,6 тыс. грн/кв.м;
  • Подольский район — 47,9 тыс. грн/кв.м;
  • Соломянский район — 46,2 тыс. грн/кв.м;
  • Святошинский район — 46 тыс. грн/кв.м;
  • Днепровский район — 45,9 тыс. грн/кв.м;
  • Дарницкий район — 42 тыс. грн/кв.м;
  • Деснянский район — 40 тыс. грн/кв.м.

Что происходит на вторичном рынке Киева

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартир на "вторичке" столицы практически не меняется с октября прошлого года и составляет 1,47 тыс. долл. Как и на первичном сегменте, самый дорогой квадратный метр предлагается на Печерске — 2,5 тыс. долл. Дальше идут:

  • Шевченковский район —  1,91 тыс. долл./кв.м;
  • Голосеевский район — 1,69 тыс. долл./кв.м;
  • Соломянский район — 1,43 тыс. долл./кв.м;
  • Днепровский район — 1,42 тыс. долл./кв.м;
  • Дарницкий район — 1,35 тыс. долл./кв.м;
  • Подольский район — 1,31 тыс. долл./кв.м;
  • Святошинский район — 1,3 тыс. долл./кв.м;
  • Оболонский район — 1,27 тыс. долл./кв.м;
  • Деснянский район — 1,050 тыс. долл./кв.м.

В пригороде Киева выгоднее всего покупать жилье в Гостомеле, где квадратный метр в "однушке" стоит 696 долл., а дороже всего — в Броварах, 1 тыс. долл./кв.м.

Сколько стоит арендовать "однушку" в Киеве

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице снижается с 17,5 тыс. грн в сентябре прошлого года до 16 тыс. грн за квартиру по состоянию на 22 января 2025 года.

Безусловным лидером и по цене аренды остается Печерск — там можно "снять" однокомнатную квартиру в среднем за 34,4 тыс. грн. Дешевле всех такая аренда обойдется в Деснянском районе — 9 тыс. грн.

В целом ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Киеве выглядит следующим образом:

  • Шевченковский район —  23 тыс. грн;
  • Голосеевский район — 18 тыс. грн;
  • Подольский район — 16 тыс. грн;
  • Дарницкий район — 15 тыс. грн;
  • Солом’янский район — 15 тыс. грн;
  • Оболонский район — 14 тыс. грн;
  • Днепровский район — 13,5 тыс. грн;
  • Святошинский район — 13 тыс. грн;

Ранее мы сравнивали цены на аренду жилья в Украине, ведь последние годы стали тяжелым испытанием для украинской экономики, в частности, для рынка недвижимости. Спрос на квартиры в новостройках снизился, а рынок вторичной недвижимости остается слабым.

Также напомним, что в Украине работает программа доступного ипотечного кредитования под названием "єОселя". Благодаря этой программе украинцы могут оформлять ипотечные кредиты в банках, а государство компенсирует разницу в процентной ставке для финансовых учреждений.

Киев квартиры недвижимость цены на квартиры аренда

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