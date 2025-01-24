Квартиры в Киеве от застройщиков — какие цены на 1-комнатные и в каких районах дешевле

Высокоэтажные новостройки. Фото: СтройОбзор

Рынок недвижимости Киева постепенно оживает после длительного периода нестабильности. В последние месяцы количество предложений на столичном рынке заметно выросло, что повлекло незначительное снижение цен в некоторых сегментах. В то же время, цены на отдельные категории жилья остаются стабильными уже несколько месяцев подряд.

Особое внимание привлекают однокомнатные квартиры, которые остаются популярными как для покупки, так и для аренды. Редакция Новини.LIVE проанализировала ситуацию на столичном рынке.

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Ситуация на первичном рынке

На первичном рынке Киева стоимость однокомнатных квартир начала снижаться еще с осени 2024 года. По данным платформы недвижимости ЛУН, средняя цена квадратного метра на начало октября составляла 53,5 тыс. грн (около 1,29 тыс. долл.). К 24 января 2025 года этот показатель снизился до 53 тыс. грн (1,25 тыс. долл.), что свидетельствует о постепенной корректировке рынка.

Самое дорогое жилье по-прежнему расположено в центральной части столицы. На Печерске стоимость квадратного метра достигает 101,4 тыс. грн (примерно 2,39 тыс. долл.). В этом районе сосредоточены элитные новостройки с развитой инфраструктурой. Другие популярные районы с высокими ценами:

Шевченковский район – 74,2 тыс. грн/кв.м (1,75 тыс. долл.);

Голосеевский район – 54,5 тыс. грн/кв.м (1,28 тыс. долл.);

Оболонский район – 50,6 тыс. грн/кв.м (1,19 тыс. долл.);

Подольский район – 47,9 тыс. грн/кв.м (1,13 тыс. долл.).

Доступные варианты жилья

Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, подойдут квартиры в районах, расположенных подальше от центра. Цены на квадратный метр в таких районах выглядят следующим образом:

Солом’янский район – 46,2 тыс. грн (1,09 тыс. долл.);

Святошинский район – 46 тыс. грн (1,08 тыс. долл.);

Днепровский район – 45,9 тыс. грн (1,08 тыс. долл.);

Дарницкий район – 42 тыс. грн (990 долл.);

Деснянский район – 40 тыс. грн (940 долл.);

В этих районах находятся как новые, так и уже сданные в эксплуатацию жилые комплексы. Спрос здесь остается стабильным благодаря доступности цен и развитию инфраструктуры.

Текущие тенденции

Эксперты отмечают, что в 2025 году стоит ожидать дальнейшего выравнивания цен. Спрос на первичное жилье постепенно восстанавливается, но покупатели все еще взвешенно подходят к выбору квартир, оценивая соотношение цены и качества.

Что касается прогнозов на будущее, то у большинства потенциальных покупателей нет сомнения, что стоимость квартир на первичном рынке столицы будет расти – так считают 50% респондентов. Почти треть, 33%, уверены, что цены меняться не будут. А 17% надеются, что квартиры подешевеют.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в новостройках значительно упал, а сегмент вторичной недвижимости продолжает находиться в стагнации. Несмотря на это, рынок арендного жилья демонстрирует стабильный рост, оставаясь самым динамичным в 2024 году.

Также отметим, что цены на покупку недвижимости остаются стабильными и даже демонстрируют рост в регионах, наименее пострадавших от боевых действий. Судя по тенденциям, 2025 год также не принесет существенного удешевления, а наоборот, может стать годом дальнейшего подорожания в более безопасных регионах страны.