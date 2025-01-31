Двоюродный брат Кадырова скупил роскошные виллы в Дубае – за какие деньги (фото)

Гостиничный комплекс в Дубае. Фото: Tripadvisor

Двоюродный брат Рамзана Кадырова — Шахрудди Эдильгириев — стал владельцем роскошной недвижимости в Дубае. Предполагается, что он купил несколько вилл для своего родственника, который еще раньше использовал один из объектов как собственное неофициальное посольство.

Об этом стало известно из журналистского расследования Dubai Unlocked, в котором также участвовало российское издание "Важные истории".

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Информация о владельцах стала доступной для общественности после крупной утечки данных о сотнях тысяч дубайских объектов недвижимости. Удалось узнать, кто из российских чиновников, политиков и даже фигурантов уголовных дел имеет элитное жилье стоимостью десятки миллионов долларов.

Среди них — Шахрудди Эдильгириев, который выкупил у девелопера Zabeel Investments виллу на искусственном острове Палм-Джумейра. Ее площадь составляет 1 026 квадратных километров, а цена — 14,4 млн долларов. Она обустроена пятью спальнями в османском стиле и расположена на территории роскошного гостиничного комплекса Jumeirah Zabeel Saray.

Гостиничный комплекс Jumeirah Zabeel Saray в Дубае. Фото: Tripadvisor

Возникает вопрос, какая связь Рамзана Кадырова с этим объектом. На самом деле, глава Чеченской Республики неоднократно использовал виллу как собственное неофициальное посольство в ОАЭ, принимая там высокопоставленных лиц, местных бизнесменов, дипломатов и даже боксера Майка Тайсона.

Поэтому в расследовании предположили, что Эдильгириев купил недвижимость для двоюродного брата, который продолжит свои дипломатические усилия. А 19 октября 2023 года, через два дня после того, как Кадыров поздравил родственника с днем рождения, тот стал владельцем еще трех вилл. Они расположены на материковой части Дубая и стоят около 6 млн долларов.

Согласно данным издания "Украинская правда", Рамзан Кадыров часто наведывается в ОАЭ. Только в 2012-2022 годах его частный самолет приземлялся там по меньшей мере 14 раз. А в 2023-2024 гг. джет прибывал в Дубаи и его окрестности минимум 4 раза.

Напомним, несмотря на экономические трудности, цены на квартиры в новостройках Днепра и Харькова остаются высокими. Первичный рынок недвижимости стабилен, особенно в районах с развитой инфраструктурой.

Также мы писали, что в Украине действует принцип неразрывной связи между землей и недвижимостью. Владелец дома автоматически получает право собственности или пользования земельным участком в соответствии с Гражданским кодексом.