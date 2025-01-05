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Вілли з видом на океан — які ціни на нерухомість на Балі у 2025

5 січня 2025 11:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нерухомість на Балі — які ціни на апартаменти та вілли у 2025 році
Люди на пляжі. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Балі залишається однією з найпопулярніших локацій для інвесторів у нерухомість та для тих, хто мріє про життя в оточенні екзотичної природи. У 2025 році ринок нерухомості на цьому індонезійському острові пропонує різноманітні варіанти житла — від доступних апартаментів до елітних вілл.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує нерухомість на Балі.

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Де найвигідніше купувати нерухомість на Балі

Найдоступніше житло розташоване у віддалених районах, таких як Амед і Чандідаса, на східному узбережжі Балі. Ці локації ідеально підходять для тих, хто шукає спокій та автентичний спосіб життя.

Для тих, хто планує інвестувати, рекомендуються популярні райони:

  • Чангу — центр молодіжної культури та серфінгу.
  • Убуд — мистецьке серце Балі.
  • Букіт — розкішні вілли на схилах з видом на океан.
  • Умалас — ідеальне місце для родинного життя.
  • Санур — район із розвиненою інфраструктурою та тихими пляжами.

Ринок нерухомості Балі у 2025 році пропонує широкий вибір об'єктів для будь-яких потреб — від бюджетних апартаментів до розкішних вілл із вигідними умовами купівлі та оренди.

Апартаменти у житловому комплексі на Чангу

Один із найбільш масштабних проєктів розташований у Переренані, лише за 600 метрів від пляжу Lyma. Комплекс пропонує сучасні апартаменти, які поєднують урбаністичний стиль із природною красою Балі.

Цены на апартаменты на Бали
Ціни на апартаменти на острові Балі. Фото: скриншот

Ціни від 87 500 до 316 500 доларів.

У комплексі пропонуються просторі йога-студії, сучасні коворкінги, мальовничі рітейл-зони, басейни, паркова зона вздовж річки, ресторани з краєвидом на океан. На період будівництва передбачається початковий внесок у розмірі 35% від повної суми та далі 0% розстрочки. Будівництво здійснюється на туристичній землі, а здача першої черги запланована на 4 квартал 2025 року.

Комплекс вілл на Букіті

Проєкт розташований на схилах Букіта з панорамним видом на знамениту статую Гаруда-Вішну. Комплекс поєднує сучасні технології, мінімалістичний дизайн та тропічний ландшафт.

Цены на апартаменты на Бали
Ціни у комплексі вілл на Букіті. Фото: скриншот

Ціни від 125 001 до 180 001 долара.

Площа вілли становить 42 кв. м, є приватний басейн та система "розумний дім". Також пропонується тренажерний зал, спа, кафе, зони для відпочинку, дитячі майданчики.

За планом оплати початковий внесок становить 30%, а наступні платежі прив'язані до етапів будівництва. Завершення будівництва заплановане на вересень 2025 року.

Унікальні апартаменти в районі Убуд

Комплекс апартаментів розташований у мальовничому районі Убуд, відомому своїми джунглями, рисовими терасами та річками.

Цены на апартаменты на Бали
Ціни у житловому комплексі на Балі. Фото: скриншот

Ціни від 59 800 до 90 000 доларів.

Пропонуються апартаменти загальною площею 29-36 кв. м з висотою стель 4 м.

Інфраструктура включає садок, творчі студії, спортивні майданчики, ресторани, кав'ярні, спа, коворкінги, олімпійський басейн.

За планом оплати початковий внесок становить 50%, ще 20% — після завершення будівництва, та 10% — при отриманні ключів. Інвесторам пропонуються послуги керівної компанії, яка забезпечує прибуток від оренди. Завершення будівництва було заплановано на 2-й квартал 2024 року.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні ринок нерухомості перебуває у складних умовах. Серед інвесторів створюється невизначеність через падіння попиту, зростання цін на житло та зниження платоспроможності.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року в Україні почала діяти оновлена декларація з податку на нерухомість. Тим, хто є платниками податків на нерухоме майно, потрібно виконати низку дій.

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