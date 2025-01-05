Нерухомість на Балі — які ціни на апартаменти та вілли у 2025 році

Люди на пляжі. Фото: Unsplash

Балі залишається однією з найпопулярніших локацій для інвесторів у нерухомість та для тих, хто мріє про життя в оточенні екзотичної природи. У 2025 році ринок нерухомості на цьому індонезійському острові пропонує різноманітні варіанти житла — від доступних апартаментів до елітних вілл.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує нерухомість на Балі.

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Де найвигідніше купувати нерухомість на Балі

Найдоступніше житло розташоване у віддалених районах, таких як Амед і Чандідаса, на східному узбережжі Балі. Ці локації ідеально підходять для тих, хто шукає спокій та автентичний спосіб життя.

Для тих, хто планує інвестувати, рекомендуються популярні райони:

Чангу — центр молодіжної культури та серфінгу.

Убуд — мистецьке серце Балі.

Букіт — розкішні вілли на схилах з видом на океан.

Умалас — ідеальне місце для родинного життя.

Санур — район із розвиненою інфраструктурою та тихими пляжами.

Ринок нерухомості Балі у 2025 році пропонує широкий вибір об'єктів для будь-яких потреб — від бюджетних апартаментів до розкішних вілл із вигідними умовами купівлі та оренди.

Апартаменти у житловому комплексі на Чангу

Один із найбільш масштабних проєктів розташований у Переренані, лише за 600 метрів від пляжу Lyma. Комплекс пропонує сучасні апартаменти, які поєднують урбаністичний стиль із природною красою Балі.

Ціни на апартаменти на острові Балі. Фото: скриншот

Ціни від 87 500 до 316 500 доларів.

У комплексі пропонуються просторі йога-студії, сучасні коворкінги, мальовничі рітейл-зони, басейни, паркова зона вздовж річки, ресторани з краєвидом на океан. На період будівництва передбачається початковий внесок у розмірі 35% від повної суми та далі 0% розстрочки. Будівництво здійснюється на туристичній землі, а здача першої черги запланована на 4 квартал 2025 року.

Комплекс вілл на Букіті

Проєкт розташований на схилах Букіта з панорамним видом на знамениту статую Гаруда-Вішну. Комплекс поєднує сучасні технології, мінімалістичний дизайн та тропічний ландшафт.

Ціни у комплексі вілл на Букіті. Фото: скриншот

Ціни від 125 001 до 180 001 долара.

Площа вілли становить 42 кв. м, є приватний басейн та система "розумний дім". Також пропонується тренажерний зал, спа, кафе, зони для відпочинку, дитячі майданчики.

За планом оплати початковий внесок становить 30%, а наступні платежі прив'язані до етапів будівництва. Завершення будівництва заплановане на вересень 2025 року.

Унікальні апартаменти в районі Убуд

Комплекс апартаментів розташований у мальовничому районі Убуд, відомому своїми джунглями, рисовими терасами та річками.

Ціни у житловому комплексі на Балі. Фото: скриншот

Ціни від 59 800 до 90 000 доларів.

Пропонуються апартаменти загальною площею 29-36 кв. м з висотою стель 4 м.

Інфраструктура включає садок, творчі студії, спортивні майданчики, ресторани, кав'ярні, спа, коворкінги, олімпійський басейн.

За планом оплати початковий внесок становить 50%, ще 20% — після завершення будівництва, та 10% — при отриманні ключів. Інвесторам пропонуються послуги керівної компанії, яка забезпечує прибуток від оренди. Завершення будівництва було заплановано на 2-й квартал 2024 року.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні ринок нерухомості перебуває у складних умовах. Серед інвесторів створюється невизначеність через падіння попиту, зростання цін на житло та зниження платоспроможності.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року в Україні почала діяти оновлена декларація з податку на нерухомість. Тим, хто є платниками податків на нерухоме майно, потрібно виконати низку дій.