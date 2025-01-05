Недвижимость на Бали — какие цены на апартаменты и виллы в 2025 году

Люди на пляже. Фото: Unsplash

Бали остается одной из самых популярных локаций для инвесторов в недвижимость и для тех, кто мечтает о жизни в окружении экзотической природы. В 2025 году рынок недвижимости на этом индонезийском острове предлагает разнообразные варианты жилья — от доступных апартаментов до элитных вилл.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит недвижимость на Бали.

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Где выгоднее всего покупать недвижимость на Бали

Наиболее доступное жилье расположено в отдаленных районах, таких как Амед и Чандидаса, на восточном побережье Бали. Эти локации идеально подходят для тех, кто ищет спокойствие и аутентичный образ жизни.

Для тех, кто планирует инвестировать, рекомендуются популярные районы:

Чангу — центр молодежной культуры и серфинга.

Убуд — художественное сердце Бали.

Букит — роскошные виллы на склонах с видом на океан.

Умалас — идеальное место для семейной жизни.

Санур — район с развитой инфраструктурой и тихими пляжами.

Рынок недвижимости Бали в 2025 году предлагает широкий выбор объектов для любых потребностей — от бюджетных апартаментов до роскошных вилл с выгодными условиями покупки и аренды.

Апартаменты в жилом комплексе на Чангу

Один из самых масштабных проектов находится в Переренане, всего в 600 метрах от пляжа Lyma. Комплекс предлагает современные апартаменты, которые сочетают урбанистический стиль с природной красотой Бали.

Цены на апартаменты на острове Бали. Фото: скриншот

Цены начинаются от 87 500 долларов до 316 500 долларов.

В комплексе предлагаются просторные йога-студии, современные коворкинги, живописные ритейл-зоны, бассейны, парковая зона вдоль реки, рестораны с видом на океан. На период строительства предусматривается первоначальный взнос в размере 35% от полной суммы и далее 0% рассрочки. Строительство осуществляется на туристической земле, а сдача первой очереди запланирована на 4-й квартал 2025 года.

Комплекс вилл на Буките

Проект расположен на склонах Букита с панорамным видом на знаменитую статую Гаруда-Вишну. Комплекс сочетает современные технологии, минималистичный дизайн и тропический ландшафт.

Цены в комплексе вилл на Букити. Фото: скриншот

Цены начинаются от 125 001 доллара до 180 001 доллара.

Площадь виллы составляет 42 кв. м, есть частный бассейн и система "умный дом". Также предлагается тренажерный зал, спа, кафе, зоны для отдыха, детские площадки.

По плану оплаты первоначальный взнос составляет 30%, а последующие платежи привязаны к этапам строительства. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2025 года.

Уникальные апартаменты в районе Убуд

Комплекс апартаментов расположен в живописном районе Убуд, известном своими джунглями, рисовыми террасами и реками.

Цены в жилом комплексе на Бали. Фото: скриншот

Цены начинаются от 59 800 долларов до 90 000 долларов.

Предлагаются апартаменты общей площадью 29-36 кв. м с высотой потолков 4 м.

Инфраструктура включает садик, творческие студии, спортивные площадки, рестораны, кофейни, спа, коворкинги, олимпийский бассейн.

По плану оплаты первоначальный взнос составляет 50%, еще 20% после завершения строительства и 10% при получении ключей. Инвесторам предлагаются услуги управляющей компании, которая обеспечивает прибыль от аренды. Завершение строительства было запланировано на 2 квартал 2024 года.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине рынок недвижимости находится в сложных условиях. Среди инвесторов создается неопределенность из-за падения спроса, роста цен на жилье и снижения платежеспособности.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года в Украине начала действовать обновленная декларация по налогу на недвижимость. Тем, кто является плательщиками налогов на недвижимое имущество, нужно выполнить ряд действий.