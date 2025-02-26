Имение Трампа - как выглядит, сколько комнат и где находится

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Мар-а-Лаго — это не просто дом, а настоящий дворец, один из самых известных особняков в США. Расположенный в городе Палм-Бич, штат Флорида, этот особняк площадью 5810 квадратных метров сочетает в себе богатство, историю и политику. Здесь когда-то жили миллионеры, теперь — президент США Дональд Трамп с семьей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что внутри имения и почему эта резиденция стала символом роскоши.

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Мар-а-Лаго построили в 1924-1927 годах для Марджори Мерривезер-Пост — наследницы зерновой империи, которая хотела создать "зимний Белый домик".

Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Она потратила миллионы, чтобы возвести это поместье в средиземноморском стиле с мавританскими мотивами.

Зимний сад в особняке Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

В 1985 году Дональд Трамп приобрел Мар-а-Лаго за 5 миллионов долларов, дополнительно заплатив 3 миллиона за антикварную мебель и декор.

Комната с камином в поместье Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Он провел масштабную модернизацию, превратив поместье в элитный частный клуб и собственную резиденцию.

Одна из комнат в доме Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Членство в клубе является крайне эксклюзивным и стоит около 1 миллиона долларов, не считая ежегодных взносов.

Бассейн в особняке Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Что внутри особняка Трампа

Мар-а-Лаго — это 126 комнат, в том числе:

58 спален;

33 ванные комнаты;

12 каминов;

три бомбоубежища.

Гостиная в особняке Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Огромный обеденный зал украшен 8,8-метровым столом, украшенным флорентийской мозаикой.

Зона отдыха в доме Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

В поместье есть бальный зал площадью 1858 кв. м, отделанный листовым золотом на 7 миллионов долларов.

Бальный зал в Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Спальня в поместье Мар-а-Лаго. Фото: The Trump Organization/Instagram

Экстерьер и территория поместья Трампа

На территории Мар-а-Лаго расположены:

частный пляж;

бассейн с джакузи;

фитнес-центр;

гольф-поля;

теннисные корты;

пляжное бистро и роскошный спа.

Вид из бассейна на поместье Трампа, фото: The Trump Organization/Instagram

Здесь можно найти мозаичные фонтаны, мраморные дорожки, пышные сады и экзотические растения, создающие атмосферу средиземноморского курорта.

На территории поместья Трампа много экзотических растений. Фото: The Trump Organization/Instagram

Часть дома закрыта для гостей

Хотя Мар-а-Лаго работает как клуб, около 278 кв. м закрыто для посетителей — это частная резиденция Трампа. Именно здесь он проживает во время визитов во Флориду.

Пляжные зонтики у бассейна в поместье Трампа. Фото: The Trump Organization/Instagram

Мар-а-Лаго — это не просто дом, а символ богатства, политики и влияния. Его роскошные интерьеры, огромная территория и стратегическое значение делают это имение одним из самых известных в мире.

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