Имение Трампа - как выглядит, сколько комнат и где находится

Деньги, золото и секретные комнаты — что скрывает поместье Трампа
Мар-а-Лаго — это не просто дом, а настоящий дворец, один из самых известных особняков в США. Расположенный в городе Палм-Бич, штат Флорида, этот особняк площадью 5810 квадратных метров сочетает в себе богатство, историю и политику. Здесь когда-то жили миллионеры, теперь — президент США Дональд Трамп с семьей.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что внутри имения и почему эта резиденция стала символом роскоши.
История поместья: от миллионерши до президента
Мар-а-Лаго построили в 1924-1927 годах для Марджори Мерривезер-Пост — наследницы зерновой империи, которая хотела создать "зимний Белый домик".
Она потратила миллионы, чтобы возвести это поместье в средиземноморском стиле с мавританскими мотивами.
В 1985 году Дональд Трамп приобрел Мар-а-Лаго за 5 миллионов долларов, дополнительно заплатив 3 миллиона за антикварную мебель и декор.
Он провел масштабную модернизацию, превратив поместье в элитный частный клуб и собственную резиденцию.
Членство в клубе является крайне эксклюзивным и стоит около 1 миллиона долларов, не считая ежегодных взносов.
Что внутри особняка Трампа
Мар-а-Лаго — это 126 комнат, в том числе:
- 58 спален;
- 33 ванные комнаты;
- 12 каминов;
- три бомбоубежища.
Огромный обеденный зал украшен 8,8-метровым столом, украшенным флорентийской мозаикой.
В поместье есть бальный зал площадью 1858 кв. м, отделанный листовым золотом на 7 миллионов долларов.
Экстерьер и территория поместья Трампа
На территории Мар-а-Лаго расположены:
- частный пляж;
- бассейн с джакузи;
- фитнес-центр;
- гольф-поля;
- теннисные корты;
- пляжное бистро и роскошный спа.
Здесь можно найти мозаичные фонтаны, мраморные дорожки, пышные сады и экзотические растения, создающие атмосферу средиземноморского курорта.
Часть дома закрыта для гостей
Хотя Мар-а-Лаго работает как клуб, около 278 кв. м закрыто для посетителей — это частная резиденция Трампа. Именно здесь он проживает во время визитов во Флориду.
Мар-а-Лаго — это не просто дом, а символ богатства, политики и влияния. Его роскошные интерьеры, огромная территория и стратегическое значение делают это имение одним из самых известных в мире.
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