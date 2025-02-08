Українські зірки телебачення для проживання обирають заміську нерухомість

Телеведуча Наталія Мосейчук в студії. Фото: 1+1

Українські зірки телебачення не живуть у центрі Києва, а намагаються обрати заміські ділянки у приватних закритих котеджних поселеннях чи просто в затишних селищах у Київській області. Наприклад, життя у власних будинках обрали Катя Осадча, Наталія Мосейчук та Марічка Падалко.

Про будинки зірок телебачення у своєму оглядовому матеріалі повідомляє РадіоТРЕК.

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Де мешкають Катя Осадча та Юрій Горбунов

Це телевізійне подружжя обрало для себе закрите котеджне поселення "Сонячна долина", розташоване у селищі Романків. Тут є широкий спектр зручностей, від дитячого садка та спортивних майданчиків до ресторанів та озера.

Будинок подружжя Осадчої та Горбунова. Фото: соцмережі Каті Осадчої

Вартість нерухомості в "Сонячній долині" відповідає високому рівню комфорту і починається від 12 мільйонів гривень за скромний котедж, а розкішні вілли можуть коштувати й до 1 мільйона доларів.

Подвір'я котеджу Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Фото: соцмережі Каті Осадчої

Катерина Осадча та Юрій Горбунов проживають у своєму котеджі, обладнаному гостьовим будинком, басейном та ігровим майданчиком для дітей.

Наталія Мосейчук полюбляє все біле

Телеведуча Наталія Мосейчук тривалий час приховувала деталі свого життя, зокрема місце проживання. Нещодавно вона вирішила продемонструвати свій двоповерховий будинок, розташований на Київщині.

Будинок Наталії Мосейчук. Фото: Скриншот

Будинок виконаний у світлих тонах і має багато вікон, включаючи панорамні. На першому поверсі знаходиться сучасна кухня та простора вітальня, на другому — затишна спальня. Територія навколо будинку обладнана терасою, газоном та хвойними деревами.

Кухня в будинку Наталії Мосейчук. Фото: Скриншот

Марічка Падалко та її секретний будинок

Телеведуча Марічка Падалко зберігає конфіденційність свого особистого життя і рідко ділиться подробицями. Відомо лише, що її будинок в екостилі розташований у селі Горбовичі біля лісу. На території є кам'яні доріжки, спортивний майданчик та дерев'яна веранда для відпочинку.

Подвір'я будинку Марічки Падалко. Фото: соцмережі Марічки Падалко

Як і Наталія Мосейчук, Марічка Падалко використовує багато білого кольору в інтер'єрі та екстер'єрі будинку, а також натуральне дерево. Вона особисто брала участь у проєктування будинку та прилеглої території, прагнучи створити комфортне та затишне житло для себе та сім'ї.

Марічка Падалко з дітьми. Фото: соцмережі Марічки Падалко

Раніше ми повідомляли, що ринок котеджів в Україні переживає важкі часи відновлення після початку повномасштабної війни. Бойові дії серйозно вплинули на структуру ринку, змусивши покупців та забудовників пристосовуватися до нових умов.

Також зазначимо, війна призвела до дисбалансу на ринку нерухомості між регіонами: у прифронтових областях ціни на нерухомість знижуються, тоді як на заході країни триває будівельний бум. Проте після закінчення війни ситуація може кардинально змінитися, і західні регіони можуть зіткнутися з відтоком населення.