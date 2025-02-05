Огляд ринку котеджної нерухомості в Україні — зниження долі первинки та повільне відновлення попиту

Котедж. Фото: dom.ria.com

Ринок котеджної нерухомості в Україні переживає складний період відновлення після початку повномасштабної війни. Попри те, що попит на заміське житло завжди мав особливий статус через свою престижність та комфорт, війна внесла значні корективи у структуру ринку, змусивши покупців та забудовників адаптуватися до нових реалій.

Попит та пропозиція: зміна балансу

Як зазначає видання Property Тimes, до 2022 року ринок котеджної нерухомості в Україні демонстрував стабільне зростання, особливо під час ковідного карантину. Проте війна зупинила багато проєктів, змістила попит у західні регіони та змінила потреби споживачів.

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Зараз же кількість проєктів котеджів, таунхаусів та дуплексів під Києвом перевищує 500, що робить цей регіон лідером за кількістю пропозицій. Для порівняння, у Львівській області пропонується 104 проєкти, в Івано-Франківській — 64, а в Одеській — 30.

Статистика Держстату свідчить про поступове відновлення ринку приватного будівництва після різкого спаду у 2022 році. Проте важливо зазначити, що фактичне завершення будівництва та дата введення в експлуатацію можуть різнитися.

На ринок заміської нерухомості впливають ті ж негативні фактори, що й на інші сегменти: нестабільність, макроекономічні показники, демографічні та міграційні процеси, зниження купівельної спроможності.

Експерти зазначають, що окрім економічних причин, на рішення покупців впливає психологічний фактор невизначеності. Війна та інформаційно-психологічні операції створюють відчуття нестабільності, що змушує людей відкладати дорогі покупки.

Основні тенденції ринку: адаптація до нових умов

Ринок котеджної нерухомості сьогодні — це ринок споживача. Покупці зацікавлені в програмах лояльності, знижках та готові придбати житло у форматі "заїхав і живи".

А третина нової пропозиції припадає на таунхауси. Серед основних переваг заміського життя експерти називають автономність та безпеку. Важливим фактором також є зниження рівня стресу, що для багатьох українців є суттєвим.

Опитування, проведене серед рієлторів, які працюють із заміською нерухомістю, виявило такі тенденції:

Зниження кількості угод на 10% порівняно з 2023 роком через спад попиту влітку.

Зменшення частки первинної нерухомості до 49% (у 2021 році вона сягала 80%).

Зростання попиту на будинки з ремонтом, меблями та технікою (34% продажів).

Найбільший попит на будинки площею від 100 до 150 кв. м.

Перевага надається ділянкам розміром від 2 до 5 соток.

Покупці найчастіше обирають окремо розташовані будинки на невеликій ділянці.

Загалом, ринок заміської нерухомості в інших регіонах розвивається за схожими сценаріями, де спостерігається зниження частки первинної нерухомості через зростання пропозиції на вторинному ринку.

Експерти також відзначають появу тренду інвестицій у заміську нерухомість для подальшої здачі в оренду.

Зростає попит на економ- та комфорт-сегмент забудови, оскільки купівельна спроможність населення знижується. Більшість продажів припадає на доступні за ціною котеджі та таунхауси оптимальної площі з невеликими ділянками.

Перспективи ринку: обережний оптимізм

Прогнозувати майбутнє сегменту заміської нерухомості в умовах війни важко. Проте експерти вірять у продовження поточних тенденцій, зростання вартості квадратного метра та поступове відновлення ринку.

Найбільш перспективними напрямками розвитку залишаються Київська, Львівська та Івано-Франківська області. Також девелопери відзначають потенціал районних центрів та невеликих міст.

Очікується, що попит на заміське житло відновлюватиметься повільніше, ніж на квартири. Першими вийдуть із кризи об'єкти, розташовані в межах муніципальних утворень або сучасних котеджних містечок з автономними системами та розвиненою інфраструктурою.

Важливим фактором є зміна вимог клієнтів до якості котеджів, зростання інтересу до сонячних панелей та автономності проєктів. Покупці також звертають увагу на сучасні матеріали покрівлі та ефективні системи очищення води.

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