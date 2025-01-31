Будівництво будинку з нуля — реальні витрати та ціни на кожному етапі

Будівництво. Фото: stroyhouse.od.ua

Кожен, хто мріє про власний будинок, розуміє, що це серйозне фінансове вкладення. Але скільки насправді коштує будівництво, навіть без внутрішніх робіт — адже варто зважити всі витрати та підготуватися до непередбачених витрат, які неминучі в процесі будівництва.

Блогерка з Вінниці Олеся Ліфанчук поділилася власним досвідом будівництва двоповерхового будинку з нуля, розповівши про витрати на кожному етапі.

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Фундамент — основа основ

Першим кроком до будівництва є зведення фундаменту. Це не лише основа будинку, але й значна частина витрат. За словами Олесі, на фундамент та матеріали для нього пішло близько 420 тисяч гривень. Ця сума включає:

риття траншей та заливка бетоном: підготовка основи для фундаменту;

встановлення фундаментних блоків: забезпечення міцності та стійкості;

армування та "пояс" з арматури: додаткове зміцнення конструкції;

засипання ґрунту та прокладання каналізаційних труб: підготовка до наступних етапів;

повторна заливка бетоном: завершальний етап створення фундаменту.

Будівництво стін

Після того, як фундамент готовий, можна приступати до зведення стін. Для будівництва свого будинку Олеся обрала звичайну цеглу. За її словами, на матеріали та роботу для зведення стін першого поверху пішло близько 320 тисяч гривень.

Монолітне перекриття – міцність та надійність

Оскільки будинок двоповерховий, наступним етапом стало встановлення монолітного перекриття. Це досить трудомісткий та дорогий процес, який, однак, забезпечує міцність та надійність конструкції. Вартість монолітного перекриття для будинку Олесі склала близько 175 тисяч гривень.

Другий поверх — крок до завершення

Зведення стін другого поверху — ще один важливий етап будівництва. За словами блогерки, на це було витрачено близько 264 тисяч гривень.

Дах — захист від негоди

Останнім етапом зведення "коробки" будинку стало встановлення даху. Для свого будинку площею 136 квадратних метрів Олеся обрала дерев'яний каркас та металочерепицю. Разом з роботою це обійшлося сім'ї в 307 тисяч гривень.

Загальна вартість — сума вражає

Підсумовуючи витрати на будівництво фундаменту, стін першого та другого поверхів, монолітного перекриття та даху, загальна вартість "голої коробки" будинку становить 1,486 мільйона гривень.

Важливі нюанси — не забути про деталі

Варто зазначити, що ця сума — це лише витрати на безпосереднє будівництво. Окремо потрібно враховувати витрати на встановлення вікон, дверей, проведення електрики, сантехніки та інші ремонтні роботи. Ці витрати можуть значно збільшити загальну вартість будівництва будинку.

Раніше ми ділилися порадами щодо захисту дерев'яних поверхонь від гниття та описували найкращі засоби для цього. Адже дерево — популярний матеріал у будівництві та облаштуванні різноманітних об'єктів, таких як грядки, підвали чи лазні. Проте без належної обробки воно може зазнати гниття, що значно скоротить термін його служби.

Нагадаємо, з 2019 року собівартість будівельних робіт в Україні збільшилася в середньому на 200%. Попри це, ціни на квартири як у новобудовах, так і на вторинному ринку не зазнали аналогічного зростання. Таке значне подорожчання будівництва не призвело до пропорційного збільшення цін на житло через низку економічних факторів, зокрема через зниження купівельної спроможності населення.