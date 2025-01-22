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Як захистити деревину від гниття — найефективніші засоби

22 січня 2025 14:30
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Засоби для захисту деревини — як уникнути гниття і зберегти її міцність
Деревина лежить на вулиці. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деревина є популярним матеріалом для будівництва та облаштування різних об'єктів, таких як грядки, підвали чи лазні. Однак без належної обробки вона може почати гнити, що значно скорочує термін її служби. 

Про те, як захистити дерев'яні поверхні від гниття і які засоби для цього підійдуть найкраще, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як можна захистити деревину від гниття

Найефективніший спосіб захистити деревину від гниття — це застосування спеціальних просочень, які проникають вглиб волокон і блокують вологу та розвиток грибків. Найбільшу популярність мають такі варіанти:

  1. Антисептики — захищають від цвілі, грибків і комах.
  2. Водовідштовхувальні засоби — утворюють бар'єр для вологи.
  3. Олійні засоби (лляна чи тунгова олія) — підходять для вуличних і підвальних приміщень.

Якщо потрібна альтернатива просоченням, можна використовувати:

  1. Лаки та фарби — створюють захисний шар, який захищає деревину від води та кисню.
  2. Парафінові та бітумні суміші — ідеальні для поверхонь, що контактують з землею, наприклад, для підвалів чи грядок.

В яких випадках деревина потребує додаткового захисту

Вибір захисту для деревини напряму залежить від середовища, в якому вона буде використовуватись. Зокрема:

  1. Для погреба: застосовуйте антисептики та гідроізоляційні склади на основі смол.
  2. Для вулиці: найкраще підходять водовідштовхувальні засоби та антисептики для захисту від грибків.
  3. Для грядок: вибирайте екологічно чисті засоби, такі як натуральні олії або водостійкі лаки.
  4. Для підвалу: використовуйте антисептики та гідроізоляційні склади на основі бітуму, забезпечте хорошу вентиляцію для зниження вологості.
  5. Для лазні: застосовуйте засоби, що витримують високу вологість і температуру, а також олії для вологих приміщень.

Правильний вибір засобів для захисту деревини допоможе продовжити її термін служби, зберігаючи її властивості та міцність. Використання антисептиків, олій та спеціальних просочень — це надійний спосіб захистити дерев'яні поверхні від гниття.

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