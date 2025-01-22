Средства для защиты древесины — как избежать гниения и сохранить ее прочность

Древесина лежит на улице. Фото: Pexels

Дерево является популярным материалом для строительства и обустройства различных объектов, таких как грядки, подвалы или бани. Однако без надлежащей обработки она может начать гнить, что значительно сокращает срок ее службы.

О том, как защитить деревянные поверхности от гниения и какие средства для этого подойдут лучше всего, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как можно защитить древесину от гниения

Самый эффективный способ защитить древесину от гниения — это применение специальных пропиток, которые проникают вглубь волокон и блокируют влагу и развитие грибков. Наибольшую популярность имеют следующие варианты