Строительство дома с нуля — реальные затраты и цены на каждом этапе

Строительство дома. Фото: stroyhouse.od.ua

Каждый, кто мечтает о собственном доме, понимает, что это серьезное финансовое вложение. Но сколько на самом деле стоит строительство, даже без внутренних работ — ведь стоит взвесить все расходы и подготовиться к непредвиденным затратам, которые неизбежны в процессе строительства.

Блогер из Винницы Олеся Лифанчук поделилась собственным опытом строительства двухэтажного дома с нуля, рассказав о расходах на каждом этапе.

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Фундамент — основа основ

Первым шагом к строительству является возведение фундамента. Это не только основа дома, но и значительная часть расходов. По словам Олеси, на фундамент и материалы для него ушло около 420 тысяч гривен. Эта сумма включает:

рытье траншей и заливка бетоном: подготовка основы для фундамента;

установка фундаментных блоков: обеспечение прочности и устойчивости;

армирование и "пояс" из арматуры: дополнительное укрепление конструкции;

засыпка грунта и прокладка канализационных труб: подготовка к следующим этапам;

повторная заливка бетоном: завершающий этап создания фундамента.

Строительство стен

После того как фундамент готов, можно приступать к возведению стен. Для строительства своего дома Олеся выбрала обычный кирпич. По ее словам, на материалы и работу для возведения стен первого этажа ушло около 320 тысяч гривен.

Монолитное перекрытие — прочность и надежность

Поскольку дом двухэтажный, следующим этапом стала установка монолитного перекрытия. Это достаточно трудоемкий и дорогой процесс, который, однако, обеспечивает прочность и надежность конструкции. Стоимость монолитного перекрытия для дома Олеси составила около 175 тысяч гривен.

Второй этаж — шаг к завершению

Возведение стен второго этажа — еще один важный этап строительства. По словам блогера, на это было потрачено около 264 тысяч гривен.

Крыша — защита от непогоды

Последним этапом возведения "коробки" дома стала установка крыши. Для своего дома площадью 136 квадратных метров Олеся выбрала деревянный каркас и металлочерепицу. Вместе с работой это обошлось семье в 307 тысяч гривен.

Общая стоимость — сумма впечатляет

Суммируя расходы на строительство фундамента, стен первого и второго этажей, монолитного перекрытия и крыши, общая стоимость "голой коробки" дома составила 1,486 миллиона гривен.

Важные нюансы — не забыть о деталях

Стоит отметить, что эта сумма — это только расходы на непосредственное строительство. Отдельно нужно учитывать расходы на установку окон, дверей, проведение электрики, сантехники и другие ремонтные работы. Эти расходы могут значительно увеличить общую стоимость строительства дома.

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Напомним, с 2019 года себестоимость строительных работ в Украине увеличилась в среднем на 200%. Несмотря на это, цены на квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке не претерпели аналогичного роста. Такое значительное подорожание строительства не привело к пропорциональному увеличению цен на жилье из-за ряда экономических факторов, в частности из-за снижения покупательной способности населения.