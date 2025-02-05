Обзор рынка коттеджной недвижимости в Украине — снижение доли первички и медленное восстановление спроса

Коттедж. Фото: dom.ria.com

Рынок коттеджной недвижимости в Украине переживает сложный период восстановления после начала полномасштабной войны. Несмотря на то, что спрос на загородное жилье всегда имел особый статус из-за своей престижности и комфорта, война внесла значительные коррективы в структуру рынка, заставив покупателей и застройщиков адаптироваться к новым реалиям.

Спрос и предложение: изменение баланса

Как отмечает издание Property Тimes, до 2022 года рынок коттеджной недвижимости в Украине демонстрировал стабильный рост, особенно во время ковидного карантина. Однако война остановила много проектов, сместила спрос в западные регионы и изменила потребности потребителей.

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Сейчас же количество проектов коттеджей, таунхаусов и дуплексов под Киевом превышает 500, что делает этот регион лидером по количеству предложений. Для сравнения, во Львовской области предлагается 104 проекта, в Ивано-Франковской — 64, а в Одесской — 30.

Статистика Госстата свидетельствует о постепенном восстановлении рынка частного строительства после резкого спада в 2022 году. Однако важно отметить, что фактическое завершение строительства и дата ввода в эксплуатацию могут отличаться.

На рынок загородной недвижимости влияют те же негативные факторы, что и на другие сегменты: нестабильность, макроэкономические показатели, демографические и миграционные процессы, снижение покупательной способности.

Эксперты отмечают, что кроме экономических причин, на решение покупателей влияет психологический фактор неопределенности. Война и информационно-психологические операции создают ощущение нестабильности, что заставляет людей откладывать дорогостоящие покупки.

Основные тенденции рынка: адаптация к новым условиям

Рынок коттеджной недвижимости сегодня — это рынок потребителя. Покупатели заинтересованы в программах лояльности, скидках и готовы приобрести жилье в формате "заехал и живи".

А треть нового предложения приходится на таунхаусы. Среди основных преимуществ загородной жизни эксперты называют автономность и безопасность. Важным фактором также является снижение уровня стресса, что для многих украинцев является существенным.

Опрос, проведенный среди риелторов, работающих с загородной недвижимостью, выявил следующие тенденции:

Снижение количества сделок на 10% по сравнению с 2023 годом из-за спада спроса летом.

Уменьшение доли первичной недвижимости до 49% (в 2021 году она достигала 80%).

Рост спроса на дома с ремонтом, мебелью и техникой (34% продаж).

Наибольший спрос на дома площадью от 100 до 150 кв. м.

Предпочтение отдается участкам размером от 2 до 5 соток.

Покупатели чаще всего выбирают отдельно стоящие дома на небольшом участке.

В целом, рынок загородной недвижимости в других регионах развивается по схожим сценариям, где наблюдается снижение доли первичной недвижимости из-за роста предложения на вторичном рынке.

Эксперты также отмечают появление тренда инвестиций в загородную недвижимость для последующей сдачи в аренду.

Растет спрос на эконом- и комфорт-сегмент застройки, поскольку покупательская способность населения снижается. Большинство продаж приходится на доступные по цене коттеджи и таунхаусы оптимальной площади с небольшими участками.

Перспективы рынка: осторожный оптимизм

Прогнозировать будущее сегмента загородной недвижимости в условиях войны трудно. Однако эксперты верят в продолжение текущих тенденций, рост стоимости квадратного метра и постепенное восстановление рынка.

Наиболее перспективными направлениями развития остаются Киевская, Львовская и Ивано-Франковская области. Также девелоперы отмечают потенциал районных центров и небольших городов.

Ожидается, что спрос на загородное жилье будет восстанавливаться медленнее, чем на квартиры. Первыми выйдут из кризиса объекты, расположенные в пределах муниципальных образований или современных коттеджных городков с автономными системами и развитой инфраструктурой.

Важным фактором является изменение требований клиентов к качеству коттеджей, рост интереса к солнечным панелям и автономности проектов. Покупатели также обращают внимание на современные материалы кровли и эффективные системы очистки воды.

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