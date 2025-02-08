Украинские звезды телевидения для проживания выбирают загородную недвижимость

Телеведущая Наталья Мосейчук в студии. Фото: 1+1

Украинские звезды телевидения не живут в центре Киева, а пытаются выбрать загородные участки в частных закрытых коттеджных поселениях или просто в уютных поселках в Киевской области. Например, жизнь в собственных домах выбрали Катя Осадчая, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко.

О домах звезд телевидения в своем обзорном материале сообщает РадиоТРЕК.

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Эта телевизионная чета выбрала для себя закрытое коттеджное поселение "Солнечная долина", расположенное в поселке Романков. Здесь есть широкий спектр удобств, от детского сада и спортивных площадок до ресторанов и озера.

Дом супругов Осадчей и Горбунова. Фото: соцсети Кати Осадчей

Стоимость недвижимости в "Солнечной долине" соответствует высокому уровню комфорта и начинается от 12 миллионов гривен за скромный коттедж, а роскошные виллы могут стоить и до 1 миллиона долларов.

Двор коттеджа Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Фото: соцсети Кати Осадчей

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов проживают в своем коттедже, оборудованном гостевым домом, бассейном и игровой площадкой для детей.

Наталья Мосейчук любит все белое

Телеведущая Наталья Мосейчук долгое время скрывала детали своей жизни, в частности место жительства. Недавно она решила продемонстрировать свой двухэтажный дом, расположенный на Киевщине.

Дом Натальи Мосейчук. Фото: Скриншот

Дом выполнен в светлых тонах и имеет много окон, включая панорамные. На первом этаже находится современная кухня и просторная гостиная, на втором - уютная спальня. Территория вокруг дома оборудована террасой, газоном и хвойными деревьями.

Кухня в доме Натальи Мосейчук. Фото: Скриншот

Маричка Падалко и ее секретный дом

Телеведущая Маричка Падалко сохраняет конфиденциальность своей личной жизни и редко делится подробностями. Известно лишь, что ее дом в экостиле расположен в селе Горбовичи возле леса. На территории есть каменные дорожки, спортивная площадка и деревянная веранда для отдыха.

Двор дома Марички Падалко. Фото: соцсети Марички Падалко

Как и Наталья Мосейчук, Маричка Падалко использует много белого цвета в интерьере и экстерьере дома, а также натуральное дерево. Она лично участвовала в проектировании дома и прилегающей территории, стремясь создать комфортное и уютное жилье для себя и семьи.

Маричка Падалко с детьми. Фото: соцсети Марички Падалко

Ранее мы сообщали, что рынок коттеджей в Украине переживает тяжелые времена восстановления после начала полномасштабной войны. Боевые действия серьезно повлияли на структуру рынка, заставив покупателей и застройщиков приспосабливаться к новым условиям.

Также отметим, война привела к дисбалансу на рынке недвижимости между регионами: в прифронтовых областях цены на недвижимость снижаются, тогда как на западе страны продолжается строительный бум. Однако после окончания войны ситуация может кардинально измениться, и западные регионы могут столкнуться с оттоком населения.