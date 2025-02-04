Ринок житла в Україні під час війни — ціни, тенденції, прогнози

Будівництво багатоквартирного будинку. Фото: idealbud.com.ua

Ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. Війна створила дисбаланс між регіонами, призвела до падіння цін у прифронтових областях та будівельного буму на Заході. Проте, ситуація може змінитися після завершення війни, і тоді західні області можуть зіткнутися з проблемою відтоку населення.

За словами Олени Гайдамахи, президентки Асоціації фахівців з нерухомості України, ринок зараз переживає надскладні часи, його "перекосило": більше житла будується на Західній Україні, а десь — все завмерло. Загалом по Україні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення.

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Ціни: від падіння до зростання

Ситуація з цінами на нерухомість в різних регіонах країни суттєво відрізняється. У прифронтових областях, таких як Сумщина, Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина, ціни на житло впали до критичного рівня. У Херсоні, наприклад, ринок нерухомості практично завмер через щоденні обстріли. У Харкові ціни на житло впали на 75% порівняно з довоєнним періодом, і однокімнатну квартиру можна купити менш ніж за 10 тис. дол.

Падіння цін торкнулося і столиці. У Києві ціни на житло не досягли довоєнної позначки на 3-5%. Це стосується як оренди, так і продажу.

Проте є й регіони, де ціни на нерухомість несподівано зросли. Наприклад, у Миколаївській області, яка також є прифронтовою, ціни на житло піднялися через те, що місцеві жителі, отримуючи компенсації за зруйноване житло, не переїжджають в інші регіони, а купують нове житло на місці.

Будівельний бум на Заході: чи буде зворотний ефект

Олена Гайдамаха звернула увагу на будівельний бум, який спостерігається у західних областях України. За її словами, це може мати зворотний ефект після завершення війни.

"Справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті. Ціни у новобудовах стартують від 950 дол. за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з 1,3 тис. дол. за квадратний метр", — зауважила Гайдамаха.

За її словами, після війни західні області можуть зіткнутися з проблемою відтоку населення, оскільки там не так багато підприємств та вакансій, щоб забезпечити роботою всіх переселенців. У такому разі, люди будуть змушені продавати придбане житло та переїжджати в пошуках роботи до міст-мільйонників.

Попит на житло: однокімнатні квартири та "шахедні" будинки

За словами експерта, зараз попитом користуються однокімнатні квартири з мінімальним оздобленням. Люди купують житло за "живі" гроші, не розраховуючи на іпотечні кредити.

"Не повірите, але покупці розбирають нерухомість у будинках, які зазнали "шахедних" ударів. Візьмімо столичні житлові комплекси на кшталт "Варшавський", "Діброва парк": тут однокімнатні квартири продаються за $60 тис. і вище. І на них є попит", — розповіла Гайдамака.

Нагадаємо, в Україні з 2019 року спостерігається значне подорожчання будівельних робіт (в середньому на 200%), проте це не призвело до пропорційного зростання цін на житло. Серед основних причин — економічні фактори та зниження купівельної спроможності населення.

Також зазначимо, що на ринку нерухомості ціни значною мірою залежать від купівельної спроможності населення. Угоди з купівлі-продажу найчастіше укладаються за ціною, що є приблизно на 25% нижчою від початкової ціни, яку зазначають в оголошеннях. Це свідчить про те, що на ринку нерухомості склалася ситуація, коли саме покупець диктує свої умови, а продавці змушені йти на поступки, щоб продати свою нерухомість.