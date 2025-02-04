Рынок жилья в Украине во время войны — цены, тенденции, прогнозы

Строительство многоквартирного дома. Фото: idealbud.com.ua

Рынок недвижимости в Украине переживает сложные времена. Война создала дисбаланс между регионами, привела к падению цен в прифронтовых областях и строительному буму на Западе. Однако, ситуация может измениться после завершения войны, и тогда западные области могут столкнуться с проблемой оттока населения.

По словам Елены Гайдамахи, президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, рынок сейчас переживает сложнейшие времена, его "перекосило": больше жилья строится на Западной Украине, а где-то — все замерло. В целом по Украине темпы строительства жилья существенно просели по сравнению с временами до вторжения.

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Цены: от падения к росту

Ситуация с ценами на недвижимость в разных регионах страны существенно отличается. В прифронтовых областях, таких как Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина, цены на жилье упали до критического уровня. В Херсоне, например, рынок недвижимости практически замер из-за ежедневных обстрелов. В Харькове цены на жилье упали на 75% по сравнению с довоенным периодом, и однокомнатную квартиру можно купить менее чем за 10 тыс. долл.

Падение цен коснулось и столицы. В Киеве цены на жилье не достигли довоенной отметки на 3-5%. Это касается как аренды, так и продажи.

Однако есть и регионы, где цены на недвижимость неожиданно выросли. Например, в Николаевской области, которая также является прифронтовой, цены на жилье поднялись из-за того, что местные жители, получая компенсации за разрушенное жилье, не переезжают в другие регионы, а покупают новое жилье на месте.

Строительный бум на Западе: будет ли обратный эффект

Елена Гайдамаха обратила внимание на строительный бум, который наблюдается в западных областях Украины. По ее словам, это может иметь обратный эффект после завершения войны.

"Настоящий строительный бум наблюдается на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине и Закарпатье. Цены в новостройках стартуют от 950 долл. за кв. м на этапе котлована. Когда же строительство завершено, продажа квартир стартует с 1,3 тыс. долл. за квадратный метр", —отметила Гайдамаха.

По ее словам, после войны западные области могут столкнуться с проблемой оттока населения, поскольку там не так много предприятий и вакансий, чтобы обеспечить работой всех переселенцев. В таком случае, люди будут вынуждены продавать приобретенное жилье и переезжать в поисках работы в города-миллионники.

Спрос на жилье: однокомнатные квартиры и "шахедные" дома

По словам эксперта, сейчас спросом пользуются однокомнатные квартиры с минимальной отделкой. Люди покупают жилье за "живые" деньги, не рассчитывая на ипотечные кредиты.

"Не поверите, но покупатели разбирают недвижимость в домах, которые подверглись "шахедным" ударам. Возьмем столичные жилые комплексы вроде "Варшавский", "Диброва парк": здесь однокомнатные квартиры продаются по $60 тыс. и выше. И на них есть спрос", — рассказала Гайдамаха.

Напомним, в Украине с 2019 года наблюдается значительное подорожание строительных работ (в среднем на 200%), однако это не привело к пропорциональному росту цен на жилье. Среди основных причин — экономические факторы и снижение покупательной способности населения.

Также отметим, что на рынке недвижимости цены в значительной степени зависят от покупательной способности населения. Сделки по купле-продаже чаще всего заключаются по цене, которая примерно на 25% ниже начальной цены, которую указывают в объявлениях. Это свидетельствует о том, что на рынке недвижимости сложилась ситуация, когда именно покупатель диктует свои условия, а продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы продать свою недвижимость.