Купити квартиру у Львові в розтермінування — вигідні пропозиції в 2025

Квартири у Львові — ціни в новобудовах і доступне розтермінування
Незважаючи на складну економічну ситуацію, українці продовжують інвестувати в нерухомість, використовуючи розтермінування як зручний фінансовий інструмент. Будівельні компанії, водночас, підтримують цей попит, пропонуючи гнучкі умови оплати та вигідні пропозиції.
Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни на квартири в новобудовах Львова, а також можливості розтермінування.
Середні ціни на квартири у львівських новобудовах, яких зараз налічується 531 в місті, значно варіюються залежно від району міста. Згідно з даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, найдорожчий район — Личаківський, де середня ціна за квадратний метр становить 69 700 грн.
У Франківському районі ціна досягає 66 100 грн/кв. м, а в центральному Галицькому — близько 60 100 грн/кв. м. Найдоступніші ціни зафіксовані у Сихівському районі — 50 300 грн/кв. м та у Шевченківському — 54 300 грн/кв. м.
Розтермінування: гнучкі можливості для покупців
Багато забудовників пропонують вигідні програми розтермінування, які дозволяють розподілити фінансове навантаження на зручний для покупця термін. Зазвичай вони передбачають початковий внесок у розмірі 10-30% від вартості житла. Решта суми сплачується рівними частинами протягом кількох місяців або років.
Основні переваги розтермінування:
- Економічна невизначеність. В умовах воєнного стану важко прогнозувати економічну ситуацію. Розтермінування дозволяє уникнути одноразових великих витрат.
- Збереження коштів. Покупці можуть зберегти частину заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій.
- Доступність житла. Розтермінування відкриває можливість придбати житло тим, хто не має всієї суми одразу.
Ціновий діапазон новобудов Львова
Ціни на квартири з можливістю розтермінування під 0%, за даними порталу DIM.RIA, стартують від 30 000 грн/кв. м і досягають 121 655 грн/кв. м. Середня ж ціна становить 56 900 грн/кв.м.
Найдешевші новобудови:
- ЖК "Парк Арена" — від 33 500 грн/кв. м;
- ЖК "Західна вежа" — від 33 560 грн/кв. м;
- ЖК "Шенген" — від 33 608 грн/кв. м.
Найдорожчі новобудови:
- ЖК "Озера Йозефі" та Globus Elit 2 — від 104 845 грн/кв. м;
- ЖК Globus Central Park — від 112 007 грн/кв. м;
- ЖК Globus Premium — від 121 655 грн/кв. м.
Як повідомлялось, в Україні з 2019 року спостерігається значне подорожчання будівельних робіт (в середньому на 200%), проте це не призвело до пропорційного зростання цін на житло. Серед основних причин - економічні фактори та зниження купівельної спроможності населення.
Також нагадаємо, що власники нерухомості в Україні, які мають житло площею більше встановленої норми, повинні будуть сплатити податок на нерухомість. Щоб уникнути штрафів, важливо вчасно виконати цей фінансовий обов'язок.
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