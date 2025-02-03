Купити квартиру у Львові в розтермінування — вигідні пропозиції в 2025

ЖК "Мальви" у Львові. Фото: aviso.ua

Незважаючи на складну економічну ситуацію, українці продовжують інвестувати в нерухомість, використовуючи розтермінування як зручний фінансовий інструмент. Будівельні компанії, водночас, підтримують цей попит, пропонуючи гнучкі умови оплати та вигідні пропозиції.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала ціни на квартири в новобудовах Львова, а також можливості розтермінування.

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Середні ціни на квартири у львівських новобудовах, яких зараз налічується 531 в місті, значно варіюються залежно від району міста. Згідно з даними онлайн платформи нерухомості ЛУН, найдорожчий район — Личаківський, де середня ціна за квадратний метр становить 69 700 грн.

У Франківському районі ціна досягає 66 100 грн/кв. м, а в центральному Галицькому — близько 60 100 грн/кв. м. Найдоступніші ціни зафіксовані у Сихівському районі — 50 300 грн/кв. м та у Шевченківському — 54 300 грн/кв. м.

Розтермінування: гнучкі можливості для покупців

Багато забудовників пропонують вигідні програми розтермінування, які дозволяють розподілити фінансове навантаження на зручний для покупця термін. Зазвичай вони передбачають початковий внесок у розмірі 10-30% від вартості житла. Решта суми сплачується рівними частинами протягом кількох місяців або років.

Основні переваги розтермінування:

Економічна невизначеність. В умовах воєнного стану важко прогнозувати економічну ситуацію. Розтермінування дозволяє уникнути одноразових великих витрат.

В умовах воєнного стану важко прогнозувати економічну ситуацію. Розтермінування дозволяє уникнути одноразових великих витрат. Збереження коштів. Покупці можуть зберегти частину заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій.

Покупці можуть зберегти частину заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій. Доступність житла. Розтермінування відкриває можливість придбати житло тим, хто не має всієї суми одразу.

Ціновий діапазон новобудов Львова

Ціни на квартири з можливістю розтермінування під 0%, за даними порталу DIM.RIA, стартують від 30 000 грн/кв. м і досягають 121 655 грн/кв. м. Середня ж ціна становить 56 900 грн/кв.м.

Найдешевші новобудови:

ЖК "Парк Арена" — від 33 500 грн/кв. м;

ЖК "Західна вежа" — від 33 560 грн/кв. м;

ЖК "Шенген" — від 33 608 грн/кв. м.

Найдорожчі новобудови:

ЖК "Озера Йозефі" та Globus Elit 2 — від 104 845 грн/кв. м;

ЖК Globus Central Park — від 112 007 грн/кв. м;

ЖК Globus Premium — від 121 655 грн/кв. м.

Середні ціни за квадратний метр у новобудовах Львова. Скриншот DIM.RIA

Як повідомлялось, в Україні з 2019 року спостерігається значне подорожчання будівельних робіт (в середньому на 200%), проте це не призвело до пропорційного зростання цін на житло. Серед основних причин - економічні фактори та зниження купівельної спроможності населення.

Також нагадаємо, що власники нерухомості в Україні, які мають житло площею більше встановленої норми, повинні будуть сплатити податок на нерухомість. Щоб уникнути штрафів, важливо вчасно виконати цей фінансовий обов'язок.