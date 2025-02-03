Купить квартиру во Львове в рассрочку — выгодные предложения в 2025

ЖК "Мальвы" во Львове. Фото: aviso.ua

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают инвестировать в недвижимость, используя рассрочку как удобный финансовый инструмент. Строительные компании, в свою очередь, поддерживают этот спрос, предлагая гибкие условия оплаты и выгодные предложения.

Редакция Новини.LIVE проанализировала цены на квартиры в новостройках Львова, а также возможности рассрочки.

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Средние цены на квартиры во львовских новостройках, которых сейчас насчитывается 531 в городе, значительно варьируются в зависимости от района города. Согласно данным онлайн платформы недвижимости ЛУН, самый дорогой район — Лычаковский, где средняя цена за квадратный метр составляет 69 700 грн.

Во Франковском районе цена достигает 66 100 грн/кв. м, а в центральном Галицком — около 60 100 грн/кв. м. Самые доступные цены зафиксированы в Сиховском районе — 50 300 грн/кв. м и в Шевченковском — 54 300 грн/кв. м.

Рассрочка: гибкие возможности для покупателей

Многие застройщики предлагают выгодные программы рассрочки, которые позволяют распределить финансовую нагрузку на удобный для покупателя срок. Обычно они предусматривают первоначальный взнос в размере 10-30% от стоимости жилья. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение нескольких месяцев или лет.

Основные преимущества рассрочки:

Экономическая неопределенность. В условиях военного положения трудно прогнозировать экономическую ситуацию. Рассрочка позволяет избежать единовременных больших затрат.

В условиях военного положения трудно прогнозировать экономическую ситуацию. Рассрочка позволяет избежать единовременных больших затрат. Сохранение средств. Покупатели могут сохранить часть сбережений на случай непредвиденных ситуаций.

Покупатели могут сохранить часть сбережений на случай непредвиденных ситуаций. Доступность жилья. Рассрочка открывает возможность приобрести жилье тем, кто не имеет всей суммы сразу.

Ценовой диапазон новостроек Львова

Цены на квартиры с возможностью рассрочки под 0%, по данным портала DIM.RIA, стартуют от 30 000 грн/кв. м и достигают 121 655 грн/кв. м. Средняя же цена составляет 56 900 грн/кв.м.

Самые дешевые новостройки:

ЖК "Парк Арена" — от 33 500 грн/кв. м;

ЖК "Западная башня" — от 33 560 грн/кв. м;

ЖК "Шенген" — от 33 608 грн/кв. м.

Самые дорогие новостройки:

ЖК "Озера Йозефи" и Globus Elit 2 — от 104 845 грн/кв. м;

ЖК Globus Central Park — от 112 007 грн/кв. м;

ЖК Globus Premium — от 121 655 грн/кв. м.

Средние цены за квадратный метр в новостройках Львова. Скриншот DIM.RIA

Как сообщалось, в Украине с 2019 года наблюдается значительное подорожание строительных работ (в среднем на 200%), однако это не привело к пропорциональному росту цен на жилье. Среди основных причин — экономические факторы и снижение покупательной способности населения.

Также напомним, что владельцы недвижимости в Украине, которые имеют жилье площадью больше установленной нормы, должны будут уплатить налог на недвижимость. Чтобы избежать штрафов, важно вовремя выполнить этот финансовый долг.