Купить квартиру во Львове в рассрочку — выгодные предложения в 2025

Квартиры во Львове — цены в новостройках и доступная рассрочка
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают инвестировать в недвижимость, используя рассрочку как удобный финансовый инструмент. Строительные компании, в свою очередь, поддерживают этот спрос, предлагая гибкие условия оплаты и выгодные предложения.
Редакция Новини.LIVE проанализировала цены на квартиры в новостройках Львова, а также возможности рассрочки.
Средние цены на квартиры во львовских новостройках, которых сейчас насчитывается 531 в городе, значительно варьируются в зависимости от района города. Согласно данным онлайн платформы недвижимости ЛУН, самый дорогой район — Лычаковский, где средняя цена за квадратный метр составляет 69 700 грн.
Во Франковском районе цена достигает 66 100 грн/кв. м, а в центральном Галицком — около 60 100 грн/кв. м. Самые доступные цены зафиксированы в Сиховском районе — 50 300 грн/кв. м и в Шевченковском — 54 300 грн/кв. м.
Рассрочка: гибкие возможности для покупателей
Многие застройщики предлагают выгодные программы рассрочки, которые позволяют распределить финансовую нагрузку на удобный для покупателя срок. Обычно они предусматривают первоначальный взнос в размере 10-30% от стоимости жилья. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение нескольких месяцев или лет.
Основные преимущества рассрочки:
- Экономическая неопределенность. В условиях военного положения трудно прогнозировать экономическую ситуацию. Рассрочка позволяет избежать единовременных больших затрат.
- Сохранение средств. Покупатели могут сохранить часть сбережений на случай непредвиденных ситуаций.
- Доступность жилья. Рассрочка открывает возможность приобрести жилье тем, кто не имеет всей суммы сразу.
Ценовой диапазон новостроек Львова
Цены на квартиры с возможностью рассрочки под 0%, по данным портала DIM.RIA, стартуют от 30 000 грн/кв. м и достигают 121 655 грн/кв. м. Средняя же цена составляет 56 900 грн/кв.м.
Самые дешевые новостройки:
- ЖК "Парк Арена" — от 33 500 грн/кв. м;
- ЖК "Западная башня" — от 33 560 грн/кв. м;
- ЖК "Шенген" — от 33 608 грн/кв. м.
Самые дорогие новостройки:
- ЖК "Озера Йозефи" и Globus Elit 2 — от 104 845 грн/кв. м;
- ЖК Globus Central Park — от 112 007 грн/кв. м;
- ЖК Globus Premium — от 121 655 грн/кв. м.
Как сообщалось, в Украине с 2019 года наблюдается значительное подорожание строительных работ (в среднем на 200%), однако это не привело к пропорциональному росту цен на жилье. Среди основных причин — экономические факторы и снижение покупательной способности населения.
Также напомним, что владельцы недвижимости в Украине, которые имеют жилье площадью больше установленной нормы, должны будут уплатить налог на недвижимость. Чтобы избежать штрафов, важно вовремя выполнить этот финансовый долг.
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