Квартира Нади Дорофеевой: стильный интерьер и интересная планировка

Надя Дорофеева.Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным, живет в съемной квартире в центре Киева. Их жилье отличается современным дизайном, стильным сочетанием цветов и нестандартной планировкой. Открытая кухня-студия, бетонные стены, минимализм в деталях и большой электронный камин создают уникальную атмосферу.

Главная особенность квартиры Дорофеевой — кухня-студия, которая плавно переходит в гостиную. Она выполнена в темных оттенках: черные фасады шкафов с матовым покрытием и темно-серые акценты добавляют интерьеру глубины и элегантности.

Читайте также:

Столешница черного цвета, вероятно, сделана из камня или кварца, что придает ей роскошный вид.

Дорофеева на столе. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Минималистичный дизайн подчеркивается встроенным холодильником, который гармонично вписывается в шкафную систему.

Дорофеева на кухне. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Газовая плита, стильная вытяжка и кухонные аксессуары свидетельствуют о продуманной функциональной среде.

Кухня переходит в гостиную. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Несмотря на сдержанную палитру, пространство не выглядит холодным или бездушным. На стене расположена абстрактная картина, а синяя ваза с сухоцветами создает яркий акцент, добавляющий помещению уюта и индивидуальности.

Гостиная: индустриальный стиль и домашний уют

Кухня плавно переходит в гостиную, которая оформлена в похожей стилистике.

Обеденная зона в квартире певицы. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Главные элементы дизайна — бетонные стены с декоративными круглыми вставками, темное деревянное покрытие пола и металлические конструкции, создающие индустриальный характер пространства.

Вход в гостиную. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Среди ключевых акцентов — большая стена с деревянными панелями, которая добавляет тепла и контраста бетонным поверхностям.

Певица в гостиной. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

В центре гостиной расположен кремовый диван, который гармонично сочетается со стеклянным журнальным столиком на деревянных ножках.

Дорофеева в гостиной. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Особое внимание привлекают книжные полки, которые сочетают открытые и закрытые секции. Они наполнены книгами и предметами декора, создающими атмосферу творческого вдохновения. Некоторые картины стоят прямо на полу — этот прием добавляет интерьеру легкости и непринужденности.

Книги в гостиной певицы в гостиной. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Электронный камин и игра света

Одним из самых интересных элементов гостиной является большой электронный камин с реалистичной имитацией огня. Он не только выполняет декоративную функцию, но и создает эффект домашнего уюта.

Кроме этого, в комнате продуманное освещение: квадратные светильники на потолке равномерно распределяют свет, обеспечивая комфортную атмосферу даже в вечернее время.

Книжные полки Дорофеевой. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

С другой стороны гостиной находится стена, декорированная кирпичом, что гармонично дополняет общий стиль помещения. Большие окна обеспечивают много естественного света и делают пространство еще более просторным.

Стильное и комфортное жилье для творческих личностей

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина является прекрасным примером современного жилья для людей, которые ценят стиль, комфорт и функциональность. Открытая планировка, темная цветовая гамма, индустриальные элементы и удачное сочетание различных текстур создают гармоничное пространство, в котором легко работать, отдыхать и находить вдохновение.

Вход в спальню певицы. Фото: nadyadorofeeva/Instagram

Ранее Том Генкс, известный своим неординарным подходом к жизни, удивил публику. В этот раз актер поразил дизайнеров, создав в своем доме уникальный музыкальный уголок. Открытые полки в этом пространстве стали настоящим творением искусства, демонстрируя нестандартное видение интерьера.

Также мы рассказывали, что внутри имения американского президента Дональда Трампа и почему его резиденция Мар-а-Лаго стала символом роскоши.