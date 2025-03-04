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Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

4 березня 2025 17:12
Єлизавета Супівська - редактор
Таких цін на яйця в АТБ українці давно не бачили — що сталося (фото)
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Курячі яйця в Україні продовжують дорожчати. Продукти, які в січні продавали за 2,80 грн, тепер коштують майже вдвічі дорожче. Економити на яйцях в АТБ все важче, оскільки фасований товар не сильно відрізняється за вартістю від поштучного.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують курячі яйця в АТБ на початку березня 2025 року.

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Ціни на яйця в АТБ

Ми регулярно моніторимо вартість цього базового продукту в супермаркетах, аби відслідковувати динаміку. З січня 2025 року мережа "АТБ" планомірно піднімала вартість нефасованих яєць, тобто таких, що продають поштучно у відкритих картонних лотках.

Якщо раніше цінова різниця між десятком упакованих яєць дорівнювала близько 50%, що дозволяло чимало економити споживачам, то станом на початок березня відвідувачі АТБ можуть зберегти орієнтовно 10 грн.

Адже найдешевша позиція — курячі яйця 1 категорії від торгової марки "Своя лінія" — обійдеться у 60,30 грн. А десяток нефасованих коштує 50,90 грн. Тобто одне яйце можна придбати в АТБ за 5,09 грн. Виходить, нефасований продукт подорожчав на 44,99% всього за півтора місяці.

  • Яйця в АТБ
    Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Яйця в АТБ
    Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Яйця в АТБ
    Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Яйця в АТБ
    Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Купити курячі яйця поштучно можна ще у Варусі. Згідно з інформацією на офіційному сайті мережі, товар 1 категорії коштує 5 грн/шт. Є дешевша позиція — 4,49 грн/шт., але 2 категорії. За 5,59 грн/шт. продають яйця категорії С0.

Маркування використовують для позначення розміру: середні габарити і вагу мають яйця 1 категорії, що робить їх ідеальним варіантом для приготування різноманітних страв.

Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ - фото 5
Ціни на яйця у Варусі. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть економити гроші на продуктах харчування, купуючи товари зі знижками. Сільпо має кілька бюджетних пропозицій для відвідувачів. Акція поширюється на великий асортимент, тому заощадження будуть відчутними.

Також ми писали, де вигідніше купувати продукти в Німеччині. Зазвичай українці скуповуються в популярних супермаркетах, але непоганою альтернативою є турецькі ринки. Там діють знижки на свіжі овочі/фрукти, є багато товарів за доступними цінами.

АТБ покупки яйця супермаркет ціни на продукти
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