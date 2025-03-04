Таких цен на яйца в АТБ украинцы давно не видели — что произошло (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в Украине продолжают дорожать. Продукты, которые в январе продавали по 2,80 грн, теперь стоят почти вдвое дороже. Экономить на яйцах в АТБ все труднее, поскольку фасованный товар не сильно отличается по стоимости от поштучного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в АТБ в начале марта 2025 года.

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Цены на яйца в АТБ

Мы регулярно мониторим стоимость этого базового продукта в супермаркетах, чтобы отслеживать динамику. С января 2025 года сеть "АТБ" планомерно поднимала стоимость нефасованных яиц, то есть таких, что продают поштучно в открытых картонных лотках.

Если раньше ценовая разница между десятком упакованных яиц равнялась около 50%, что позволяло потребителям немало экономить, то по состоянию на начало марта посетители АТБ могут сохранить ориентировочно 10 грн.

Ведь самая дешевая позиция — куриные яйца 1 категории от торговой марки "Своя линия" — обойдется в 60,30 грн. А десяток нефасованных стоит 50,90 грн. То есть одно яйцо можно приобрести в АТБ за 5,09 грн. Получается, нефасованный продукт подорожал на 44,99% всего за полтора месяца.

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Купить куриные яйца поштучно можно еще в Варусе. Согласно информации на официальном сайте сети, товар 1 категории стоит 5 грн/шт. Есть более дешевая позиция — 4,49 грн/шт., но 2 категории. За 5,59 грн/шт. продают яйца категории С0.

Маркировку используют для обозначения размера: средние габариты и вес имеют яйца 1 категории, что делает их идеальным вариантом для приготовления разнообразных блюд.

Цены на яйца в Варусе. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут экономить деньги на продуктах питания, покупая товары со скидками. Сильпо имеет несколько бюджетных предложений для посетителей. Акция распространяется на большой ассортимент, поэтому сбережения будут ощутимыми.

Также мы писали, где выгоднее покупать продукты в Германии. Обычно украинцы скупаются в популярных супермаркетах, но неплохой альтернативой являются турецкие рынки. Там действуют скидки на свежие овощи/фрукты, есть много товаров по доступным ценам.