Недорогі супермаркети в Німеччині — де вигідно купувати продукти

Супермаркет у Німеччині. Фото: Google Maps/Karl Heinz

Щоб економити на продуктах харчування в Німеччині, варто закуповувати товари в супермаркетах, де часто встановлюють знижки та акції. Пропозиції з хорошими цінами також доступні на ринках. Доволі популярними є дискаунтери, де низька вартість досягається зниженням витрат на виробництво і логістику.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких місцях найдешевше скуповуватися в Німеччині.

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Які магазини найдешевші в Німеччині

Існує багато мереж супермаркетів, які пропонують доступні ціни на продукти харчування. Чимало німців відвідують ринки, бо там вдається "увірвати" знижки на свіжі товари, особливо під кінець торгового дня, коли продавці готуються до закриття об’єктів. Якщо ринки не для вас, шукайте вигоду в магазинах.

"Турецькі ринки. Їх можна знайти у багатьох містах Німеччини. Наприкінці дня овочі та фрукти продаються за зниженою ціною. У Берліні знаходиться найпопулярніший ринок під назвою Maybachufer", — зауважили на сайті UA-MIGRANT.PL.

За інформацією фахівців порталу, в Німеччині функціонують такі мережі супермаркетів з доступними цінами:

Lidl — дуже популярна мережа, яка продає буквально все, від продуктів харчування до товарів для дому і техніки;

— дуже популярна мережа, яка продає буквально все, від продуктів харчування до товарів для дому і техніки; Aldi — в магазинах часто діють знижки на затребувані товари;

— в магазинах часто діють знижки на затребувані товари; Penny — пропонує великий вибір товарів, зокрема власного виробництва (органічні продукти, готові напівфабрикати та ін.);

— пропонує великий вибір товарів, зокрема власного виробництва (органічні продукти, готові напівфабрикати та ін.); Norma — є стандартні продукти в невеликому асортименті плюс багато непродовольчих товарів;

— є стандартні продукти в невеликому асортименті плюс багато непродовольчих товарів; NP-Markt — продає товари власного виробництва за доступними цінами, які проходять перевірку якості, контроль свіжості тощо.

Як варіант — можна замовляти їжу через Інтернет. На порталі Motatos.de продають чимало бюджетних виробів, які "врятували" від утилізації. Але весь асортимент придатний для використання, проблем із термінами вживання немає.

Люди з низькими доходами мають можливість скуповувати товари за символічну суму в магазинах, які відкриває організація Deutsche Tafel. Ці торгові об’єкти призначені для безробітних і пенсіонерів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в супермаркетах можна придбати куряче філе зі значною знижкою. "Сільпо" й "АТБ" продають товар за середньою вартістю, натомість "Варус" пропонує споживачам продукт із вигодою. Але ціни можуть змінитися.

Також ми писали, які продукти харчування "Сільпо" продає майже за безцінь. Завдяки регулярним знижкам на великий асортимент товарів українці можуть економити. За бюджетну ціну вдасться купити каву, солодощі, ковбасні вироби, чипси, макарони і багато іншого.