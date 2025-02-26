Куряче філе в Сільпо, АТБ та Варусі — де найкращі цінники та знижки

Вивіска супермаркету "Варус" у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярні українські супермаркети інколи встановлюють знижки на ходові продукти харчування. Серед них — куряче філе, яке часто купують для приготування різноманітних страв. Ми перевірили, за скільки продають товар у Сільпо, АТБ і Варусі, щоб дізнатися, в якому магазині вдасться купити дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де куряче філе віддають зі знижкою.

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Ціни на філе курки в супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість 1 кілограму продукту становить 180,63 грн. Але в деяких магазинах куряче філе продають дорожче. Наприклад, торгова марка "Наша Ряба" коштує в АТБ 207,99 грн/кг. А філе стегна курчат-бройлерів обійдеться споживачам у 237,29 грн/кг.

Вартість філе курки в АТБ. Фото: скриншот

Сільпо пропонує українцям більший вибір у різному ціновому діапазоні. Станом на середу, 26 лютого, вартість перебуває на такому рівні:

філе курчати-бройлера на вагу — від 169 до 244 грн/кг;

філе охолоджене "Епікур" — 220 грн/кг;

філе стегна "Епікур" — 230 грн/кг.

Ціни на куряче філе в Сільпо. Фото: скриншот

Тільки у Варусі ми знайшли знижки на продукт. Звичайне охолоджене філе домашньої курки продають на вагу за 199,90 грн/кг. Упаковка торгової марки "Наша Ряба" обійдеться у 169,90 грн замість 207,90 грн. За стегно курки потрібно заплатити 179,90 грн/кг замість 209,90 грн/кг (-14%). Кілограм філе стегна від бренду "Супер філео" коштує 189,90 грн замість 237 грн.

Вартість курячого філе у Варусі. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми регулярно перевіряємо ціни на курячі яйця в популярних супермаркетах, зокрема АТБ, Сільпо, Варусі, Метро тощо. Фасований продукт коштує дорожче, а на яйця у відкритих лотках регулярно встановлюють знижки. Тож вигідніше купувати товар поштучно для економії.

Також ми писали, що буде з темпами інфляції, цінами на продукти харчування і курсом долара з 1 березня 2025 року. Експерти сходяться на думці, що вартість базових товарів стабілізується, отже суттєвого дорожчання у супермаркетах можна не боятися.