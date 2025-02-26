Куриное филе в Сильпо, АТБ и Варусе — где лучшие ценники и скидки

Вывеска супермаркета "Варус" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярные украинские супермаркеты иногда устанавливают скидки на ходовые продукты питания. Среди них — куриное филе, которое часто покупают для приготовления различных блюд. Мы проверили, за сколько продают товар в Сильпо, АТБ и Варусе, чтобы узнать, в каком магазине удастся купить дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где куриное филе отдают со скидкой.

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Цены на филе курицы в супермаркетах

Согласно данным Минфина, средняя стоимость 1 килограмма продукта составляет 180,63 грн. Но в некоторых магазинах куриное филе продают дороже. Например, торговая марка "Наша Ряба" стоит в АТБ 207,99 грн/кг. А филе бедра цыплят-бройлеров обойдется потребителям в 237,29 грн/кг.

Стоимость филе курицы в АТБ. Фото: скриншот

Сильпо предлагает украинцам больший выбор в разном ценовом диапазоне. По состоянию на среду, 26 февраля, стоимость находится на таком уровне:

филе цыпленка-бройлера на розвес — от 169 до 244 грн/кг;

филе охлажденное "Эпикур" — 220 грн/кг;

филе бедра "Эпикур" — 230 грн/кг.

Цены на куриное филе в Сильпо. Фото: скриншот

Только в Варусе мы нашли скидки на продукт. Обычное охлажденное филе домашней курицы продают на розвес за 199,90 грн/кг. Упаковка торговой марки "Наша Ряба" обойдется в 169,90 грн вместо 207,90 грн. За бедро курицы нужно заплатить 179,90 грн/кг вместо 209,90 грн/кг (-14%). Килограмм филе бедра от бренда "Супер филео" стоит 189,90 грн вместо 237 грн.

Стоимость куриного филе в Варусе. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы регулярно проверяем цены на куриные яйца в популярных супермаркетах, в частности АТБ, Сильпо, Варусе, Метро и других. Фасованный продукт стоит дороже, а на яйца в открытых лотках регулярно устанавливают скидки. Поэтому выгоднее покупать товар поштучно для экономии.

Также мы писали, что будет с темпами инфляции, ценами на продукты питания и курсом доллара с 1 марта 2025 года. Эксперты сходятся во мнении, что стоимость базовых товаров стабилизируется, так что существенного подорожания в супермаркетах можно не бояться.