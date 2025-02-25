Курячі яйця в АТБ, Ашані, Варусі – в якому супермаркеті дешевше (фото)

Курячі яйця в супермаркеті "АТБ". Фото: Новини.LIVE

Українці можуть економити на базовому продукті — курячих яйцях, купуючи їх поштучно, а не в упаковках. Середня вартість десятку становить 65 грн, а якщо шукати нефасовані бюджетні яйця, то вийде заплатити менше за однакову кількість товару. Хоча не всі супермаркети продають яйця поштучно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких популярних магазинах нефасовані курячі яйця коштують дешевше.

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Ціни на яйця в АТБ

Мережа постійно встановлює знижки на різноманітні продукти харчування, зокрема яйця. У січні можна було купити десяток всього за 28 грн, що вдвічі дешевше, ніж упаковка. Відтоді таких бюджетних цін не було, але товар досі коштує недорого. Обираючи фасовані яйця, доводиться переплачувати за картон і торгову марку.

Станом на 25 лютого яйця 1 категорії (середні за розміром) продають за 4,95 грн/шт. Отже 10 штук обійдуться споживачам у 49,50 грн. Найдешевша упаковка — бренд "Своя лінія" 1 категорія — коштує 58,80 грн. Отже вдасться зберегти 9,30 грн і купити ще два яйця додатково.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Які ціни на яйця в супермаркетах

Ми порівняли вартість товару в популярних супермаркетах, ознайомившись з інформацією на офіційних сайтах мереж. Варто уточнити, що в Сільпо і Метро відомостей про наявність в асортименті нефасованих яєць не було. Натомість в інших магазинах зазначена така ціна курячих яєць поштучно:

Варус — 4,49 грн (44,90 грн/десяток);

Новус — 4,89 грн (48,90 грн/десяток);

Ашан — 5 грн (50 грн/десяток).

Вартість яєць в Ашані. Фото: скриншот

Вартість яєць в Новусі. Фото: скриншот

Вартість яєць у Варусі. Фото: скриншот 1 / 3

Виходить, цінова пропозиція в АТБ перебуває на середньому ринковому рівні. За бажання покупці можуть знайти більш вигідні позиції в асортименті інших супермаркетів. Але зауважимо, що важливу роль також відігріє розмір яєць. Категорія 1 означає, що вага перебуває на рівні від 55 до 64,9 г. Але часто фасований товар здатен похвалитися більшими розмірами, ніж поштучний.

Нагадаємо, до 25 лютого включно в АТБ діють великі знижки на продукти харчування. На 40% дешевше споживачі можуть придбати ковбасні вироби, вершкове масло, чищені креветки в упаковці, глазуровані сирки, слабосолену сьомгу та ін.

Також ми писали, що фермерський продукт продають дорожче в супермаркетах. Наприклад, курячі яйця торгової марки "Шаничі" категорії С0 коштували в Сільпо 99 грн/десяток. Хоча в середньому за упаковку потрібно заплатити 65 грн.