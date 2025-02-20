Ціни на яйця зросли на 59% в АТБ — що відбулося з вартістю у 2025 (інфографіка)

Асортимент яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Україні зросла вартість багатьох продуктів харчування, оскільки темпи інфляції перевищили очікувані показники. Курячі яйця різко подорожчали у листопаді-грудні 2024 року, споживачі були змушені витрачати 80-90 грн у середньому на упаковку. В січні-лютому ситуація стабілізувалася, але досі супермаркети активно змінюють цінники. Можна прослідкувати цікаву тенденцію завдяки нефасованим яйцям 1 категорії в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінювалися ціни на курячі яйця в мережі супермаркетів "АТБ".

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Що було з вартістю яєць в АТБ

Ми регулярно перевіряли цінові пропозиції на нефасовані курячі яйця. Товар має неабиякий попит, оскільки коштує дешевше і дозволяє зекономити. Наприклад, бюджетна упаковка в АТБ обійдеться споживачам у 55 грн, а за десяток поштучних яєць у період знижок потрібно заплатити орієнтовно на 40% менше.

Аналіз вартості показав, що за період з 9 січня по 19 лютого 2025 року нефасовані яйця 1 категорії в АТБ подорожчали на 58,95%. Така динаміка відображає загальну тенденцію цінових змін на продукти харчування в Україні, оскільки інфляція на споживчому ринку в річному діапазоні зафіксувалася на рівні 12,9%.

Мережа "АТБ" продавала яйця поштучно за таку ціну:

9 січня — 2,80 грн/шт.;

16 січня — 3,89 грн/шт.;

23 січня — 4,07 грн/шт.;

28 січня — 3,99 грн/шт.;

1 лютого — 3,89 грн/шт.;

5 лютого — 3,83 грн/шт.;

11 лютого — 3,93 грн/шт.;

12 лютого — 4,29 грн/шт.;

19 лютого — 4,75 грн/шт.

Динаміка цін на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що вплинуло на ціни в Україні

Причини зростання вартості продукту різні. По-перше, вплинув сезонний фактор. Взимку продуктивність виробництва традиційно знижується, тож пропозиція скорочується. Плюс варто врахувати дорожчання собівартості. Витрати на утримання курок, якісний корм, енергоносії та логістику зумовили актуальну ціну яєць.

На думку експертів, українці спостерігатимуть поточну ситуацію в супермаркетах до весни. З настанням теплого періоду і збільшенням світлового дня продуктивність птахів зросте, отже асортимент магазинів задовольнятиме попит.

Щоб економити на товарі, рекомендується купувати курячі яйця поштучно і великими лотками. Тоді вдасться не переплачувати за бренд та упаковку. Плюс необхідно регулярно слідкувати за знижками та акційними пропозиціями в супермаркетах, аби "вполювати" привабливу ціну.

Нагадаємо, українці можуть придбати дорогий фермерський продукт за 99 грн/десяток. Курячі яйця торгової марки "Шаничі" категорії С0 саме стільки коштували у Сільпо. В деяких інших супермаркетах ціни піднялися до 119 грн за упаковку.

Також ми писали, що полуниця у лютому коштує досить дорого, враховуючи відсутність пропозиції від вітчизняних виробників. У Варусі 1 кілограм ягоди продавали за 549 грн. Хоча багато плодів мали сліди гниття і псування.