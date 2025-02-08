Шалені ціни на полуницю – яка вартість кілограму ягід у супермаркеті (фото)

Полуниця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Овочі та фрукти дорого коштують взимку, оскільки доводиться завозити товар з-за кордону чи вирощувати в теплицях. Полуницю в супермаркетах продають майже "на вагу золота", причому зовнішній вигляд ягоди не співвідноситься з коштами, які треба на неї витратити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку полуницю продають в одному з популярних супермаркетів за шалені кошти.

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Ціни на полуницю в лютому

Віддаючи за товар кілька сотень гривень, споживачі очікують отримати якісний продукт. Свіжа полуниця в лютому коштує близько 500 грн за кілограм у середньому, хоча можна знайти дорожчі пропозиції. Наприклад, у "Сільпо" відбірні ягоди продають за 879 грн/кг, у "Новусі" — за 520 грн/кг (19% знижки).

Ми відвідали супермаркет "Варус", розташований у Києві, та знайшли полуницю за 549 грн/кг у невеликих контейнерах. Щоправда, стан товару міг бути кращим за такі гроші, бо чимало ягід мають сліди гниття. Доведеться постаратися, щоб відібрати полуницю без слідів псування.

Ціни на полуницю у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Полуниця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Полуниця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Полуниця у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Купуючи полуницю в супермаркеті чи на ринку взимку, треба звертати увагу на зовнішні ознаки, щоб не помилитися з вибором. Ягоди повинні мати яскраво-червоний колір без зелених або білих плям. А тьмяність може вказувати на недостиглість. Також бажано понюхати продукт: відсутність запаху свідчить про недостатню солодкуватість.

Якщо вам важливий смак, краще придбати заморожену полуницю. Вона зберігає більше аромату і вітамінів плюс коштує дешевше, ніж стиглі ягоди. Тож водночас вийде зекономити на дорогому товарі взимку.

Нагадаємо, ціни на курячі яйці майже побили рекорд, бо в супермаркеті "Сільпо" продають фасований товар за 100 грн/десяток. Це фермерський продукт, вирощений у межах родинного бізнесу. Йдеться про торгову марку "Шаничі", яйця якої коштують 9,90 грн/шт.

Також ми писали, що в супермаркетах просять рекордну суму за помідори черрі. Сорт "Амор" продають у "Сільпо" за 699 грн/кг. Відомо, що томати мають легкий трав'яний присмак і містять велику кількість поживних елементів, зокрема вітаміни, магній, залізо тощо.