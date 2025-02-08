Безумные цены на клубнику – какая стоимость килограмма ягод в супермаркете (фото)

Клубника в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Овощи и фрукты дорого стоят зимой, поскольку приходится завозить товар из-за границы или выращивать в теплицах. Клубнику в супермаркетах продают почти "на вес золота", причем внешний вид ягоды не соотносится с деньгами, которые надо на нее потратить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую клубнику продают в одном из популярных супермаркетов за бешеные деньги.

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Цены на клубнику в феврале

Отдавая за товар несколько сотен гривен, потребители ожидают получить качественный продукт. Свежая клубника в феврале стоит около 500 грн за килограмм в среднем, хотя можно найти более дорогие предложения. Например, в "Сильпо" отборные ягоды продают за 879 грн/кг, в "Новусе" — за 520 грн/кг (19% скидки).

Мы посетили супермаркет "Варус", расположенный в Киеве, и нашли клубнику за 549 грн/кг в небольших контейнерах. Правда, состояние товара могло быть лучше за такие деньги, поскольку многие ягоды имеют следы гниения. Придется постараться, чтобы отобрать клубнику без следов порчи.

Цены на клубнику в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Клубника в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Клубника в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Клубника в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Покупая клубнику в супермаркете или на рынке зимой, надо обращать внимание на внешние признаки, чтобы не ошибиться с выбором. Ягоды должны иметь ярко-красный цвет без зеленых или белых пятен. А тусклость может указывать на недозрелость. Также желательно понюхать продукт: отсутствие запаха свидетельствует о недостаточной сладости.

Если вам важен вкус, лучше приобрести замороженную клубнику. Она сохраняет больше аромата и витаминов плюс стоит дешевле, чем спелые ягоды. Поэтому одновременно получится сэкономить на дорогом товаре зимой.

Напомним, цены на куриные яйца почти побили рекорд, потому что в супермаркете "Сильпо" продают фасованный товар по 100 грн/десяток. Это фермерский продукт, выращенный в рамках семейного бизнеса. Речь идет о торговой марке "Шаничи", яйца которой стоят 9,90 грн/шт.

Также мы писали, что в супермаркетах просят рекордную сумму за помидоры черри. Сорт "Амор" продают в "Сильпо" за 699 грн/кг. Известно, что томаты имеют легкий травяной привкус и содержат большое количество питательных элементов, в частности витамины, магний, железо и тому подобное.