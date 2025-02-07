Ціни на яйця оновлюють рекорди – який фермерський продукт продають майже за 100 грн

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Середня вартість десятка курячих яєць в Україні становить 65 грн. Проте в супермаркетах можна знайти продукт, який коштує набагато дорожче, майже рекордно. Його ціна досягає 100 грн за 10 штук.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курячі яйця продають настільки дорого.

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Ціни на курячі яйця

Ми перевірили асортимент супермаркету "Сільпо" і знайшли майже рекордну вартість продукту — 99 грн за упаковку з 10 штук. Стільки коштує товар від торгової марки "Шаничі" категорії С0. Що цікаво, в Сільпо досить бюджетна цінова пропозиція, бо на сайтах деяких інших магазинів вартість досягала 119 грн за 10 штук.

Курячі яйця за 99 грн у Сільпо. Фото: скриншот

Постає питання, чому звичайні курячі яйця продають майже за 10 грн. Відомо, що товар постачають з ферми, розташованої в селі Вільшана (Сумська область). Це родинний бізнес, отже виробництво невелике. На офіційному сайті сказано, що власники ретельно контролюють весь процес, оскільки розуміють важливість такого підходу для створення здорового продукту.

В асортименті ферми — яйця різних категорій. СВ (вищий сорт) підходить для приготування святкових страв, а вага досягає 75 г і більше. Категорія С0 (добірні) характеризується середніми розмірами і масою понад 65 г (ідеальні для випічки та десертів). Яйця категорії С1 — найбільш універсальні, вага становить 55-64 г у середньому.

Яйця "Шаничі" виготовляють на родинній фермі. Фото: ferma.shanychi/Instagram

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми регулярно моніторимо ціни на курячі яйця в супермаркетах, аби інформувати про знижки та акції. В АТБ продають як фасований продукт, так і поштучний, що дозволяє економити на десятку яєць.

Також ми писали, що показують у TikTok популярні українські супермаркети. Сільпо, АТБ і Метро регулярно публікують в соціальній мережі розважальні відео, а також розповідають глядачам про оновлення асортименту, знижки чи розпродажі.