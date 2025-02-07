Ціни на яйця оновлюють рекорди – який фермерський продукт продають майже за 100 грн

Ціни на яйця злетіли до небес — скільки коштує фермерський товар
Середня вартість десятка курячих яєць в Україні становить 65 грн. Проте в супермаркетах можна знайти продукт, який коштує набагато дорожче, майже рекордно. Його ціна досягає 100 грн за 10 штук.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які курячі яйця продають настільки дорого.
Ціни на курячі яйця
Ми перевірили асортимент супермаркету "Сільпо" і знайшли майже рекордну вартість продукту — 99 грн за упаковку з 10 штук. Стільки коштує товар від торгової марки "Шаничі" категорії С0. Що цікаво, в Сільпо досить бюджетна цінова пропозиція, бо на сайтах деяких інших магазинів вартість досягала 119 грн за 10 штук.
Постає питання, чому звичайні курячі яйця продають майже за 10 грн. Відомо, що товар постачають з ферми, розташованої в селі Вільшана (Сумська область). Це родинний бізнес, отже виробництво невелике. На офіційному сайті сказано, що власники ретельно контролюють весь процес, оскільки розуміють важливість такого підходу для створення здорового продукту.
В асортименті ферми — яйця різних категорій. СВ (вищий сорт) підходить для приготування святкових страв, а вага досягає 75 г і більше. Категорія С0 (добірні) характеризується середніми розмірами і масою понад 65 г (ідеальні для випічки та десертів). Яйця категорії С1 — найбільш універсальні, вага становить 55-64 г у середньому.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ми регулярно моніторимо ціни на курячі яйця в супермаркетах, аби інформувати про знижки та акції. В АТБ продають як фасований продукт, так і поштучний, що дозволяє економити на десятку яєць.
Також ми писали, що показують у TikTok популярні українські супермаркети. Сільпо, АТБ і Метро регулярно публікують в соціальній мережі розважальні відео, а також розповідають глядачам про оновлення асортименту, знижки чи розпродажі.
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