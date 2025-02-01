TikTok-контент від супермаркетів – що показують Сільпо, АТБ і Метро

Супермаркет Сільпо. Фото: Google Maps/Alex Pimanov

Для формування іміджу бізнес використовує соціальні мережі. Щоб бути ближчим до сучасного покоління українців і знаходити клієнтів в Інтернеті, навіть популярні мережі супермаркетів ведуть акаунти в TikTok. Цікаво дізнатися, що показують магазини у відео і як намагаються втримати увагу глядачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що цікавого на TikTok-сторінках українських супермаркетів.

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Більшість мереж ведуть акаунти в розважально-інформаційному стилі. Вони розповідають потенційним клієнтам про знижки, співпрацюючи з блогерами і зірками українського шоу-бізнесу. Часто демонструють короткі сценки з типовими ситуаціями в супермаркетах, у яких українці можуть впізнати себе. І звісно, рекламують власний асортимент всіма доступними способами.

Сільпо

За акаунтом стежать 243 000 фоловерів, а відео набрали 2,3 мільйони вподобайок. Найбільш популярним став ролик за участі акторки Поліни Василиної (її часто можна побачити у відео Сільпо) про 2074 рік, коли працівників магазинів замінили роботи. Другий за кількістю переглядів ролик — як дівчата на касі стають подругами (теж із Поліною).

Рекламу супермаркету ще робить відомий український блогер Влад Шевченко, відео з яким завжди позитивно сприймаються і набирають чимало переглядів. Загалом Сільпо тематично більше схиляється до розважального контенту, ніж інформаційного, але такі відео збирають активну аудиторію в коментарях.

Відео в TikTok-акаунті Сільпо. Фото: скриншот

АТБ

Мережа обігнала Сільпо як за кількістю підписників (понад 594 000), так і за чисельністю лайків (13,7 млн). Найпопулярнішим роликом став скетч на 7 секунд про улюбленого касира в магазині (набрав 9,4 млн переглядів). АТБ також приковує увагу аудиторії цікавими розважальними відео про роботу в закладах, комунікацію працівників зі споживачами, кумедні ситуації тощо.

Фоловери навіть можуть дізнатися, який йогурт їм підходить за знаком зодіаку чи що купити для перегляду фільму за 300 грн. Інколи АТБ проводить опитування людей на вулиці щодо цікавих фактів про мережу. Зокрема як розшифровується назва супермаркету (спойлер: майже ніхто не знає).

Відео в TikTok-акаунті АТБ. Фото: скриншот

Метро

На акаунт підписалися 63 000 користувачів TikTok, а відео зібрали трохи більше 664 000 вподобайок. Найбільше переглядів набрав ролик із рецептом і технологією приготування сирників по-київськи. Загалом перші чотири відео за чисельністю глядачів — це лайфгаки, як не зіпсувати просту страву, і рецепти з використанням продуктів, куплених у Метро.

Розважального контенту теж вистачає. Як і попередні магазини, Метро показує смішні ролики про типових клієнтів, часто проводить розіграші. Традиційним форматом є опитування споживачів у супермаркеті про те, скільки вони змогли заощадити на покупках.

Відео в TikTok-акаунті Метро. Фото: скриншот

Нагадаємо, супермаркети часто встановлюють знижки на затребувані товари. Наприклад, курячі гомілки і крила продають в АТБ по акції. М'ясо коштує в середньому 80 грн за кілограм.

Також ми писали, в якому відомому супермаркеті ціни на курячі яйця спровокували справжній ажіотаж. Відвідувачі ставали в чергу, аби отримати частину асортименту. Йдеться про Варус, у якому товар коштував 2,99 грн за штуку.