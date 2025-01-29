Низькі ціни на куряче м’ясо – в якому супермаркеті коштує до 8 грн

Куряче м'ясо в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Мережа супермаркетів "АТБ" запропонувала споживачам куряче м'ясо з вигідними знижками. До 4 лютого діятиме акція на гомілки і крила курчат-бройлерів від різних виробників. Це дозволить клієнтам зекономити чималі суми, витративши залишок коштів на інші затребувані товари.

Редакція Новини.LIVE перевірила, скільки коштує курятина в АТБ.

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Знижки на куряче м'ясо в АТБ

Українці можуть придбати продукти на 24% дешевше. Ми відвідали супермаркет у Києві (Теремки) і знайшли кілька позицій зі знижками. Наприклад, замість 11,40 грн за 100 г (114 грн за 1 кг) гомілок "Наша Ряба" потрібно заплатити всього 8,6 грн. А крила курчат-бройлерів "Знатна курка" коштують 8,2 грн/100 г замість 10,26 грн.

Ціни на курячі гомілки в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі крила в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі гомілки в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі крила в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Знижки на курку в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Варто уточнити, що вартість може змінюватися залежно від торгової марки. В іншому магазині АТБ вдалося знайти гомілки від ТМ "Золотко" за 7,4 грн/100 г (74 грн за 1 кг), хоча традиційна ціна становить 9,76 грн. Крила від цієї компанії можна придбати за 8 грн/100 г замість 10 грн. Тож звертайте увагу на назви брендів, коли обираєте куряче м'ясо в АТБ за знижкою.

Знижки в АТБ на куряче м'ясо. Фото: Telegram/Новини знижок

Знижки в АТБ на куряче м'ясо. Фото: Telegram/Новини знижок 1 / 2

Для порівняння, дізнаймося ціни на фасовану курятину в інших популярних супермаркетах. Клієнти Сільпо можуть придбати 100 г гомілок за 14,40 грн (144 грн за 1 кг), а 100 г крил — за 11,90 грн (119 грн за 1 кг). Також доступний варіант гомілок за 12,40 грн/100 г, це залежить від виробника.

У Варусі фасована гомілка коштуватиме споживачам 14,40 грн/100 г, в Ашані — 12,25 грн/100 г. Крила там коштують 12,09 грн і 13,40 грн відповідно (за 100 г). Виходить, найбільш вигідні пропозиції доступні саме в АТБ, бо економія на курячому м’ясі відчутна.

Ціни на курку в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курку в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курку в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курку в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 4

Нагадаємо, в Україні сильно подорожчали курячі яйця. Середня вартість упаковки доходить до 70 грн за 10 штук, але існують вигідні пропозиції. Нефасовані яйця коштують дешевше, що дозволяє економити на продукті. Бюджетний товар продають в супермаркетах "АТБ".

Також ми писали, що популярні мережі магазинів регулярно встановлюють гарячі знижки на затребувані товари. Сільпо, АТБ, Метро, Варус, Ашан та інші супермаркети переглядають ціни, забезпечуючи споживачів вигідними акційними пропозиціями.