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До 8 грн за куриное мясо — в каком супермаркете новые цены

29 января 2025 17:25
Елизавета Супивская - редактор
Низкие цены на куриное мясо – в каком супермаркете стоит до 8 грн
Куриное мясо в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Сеть супермаркетов "АТБ" предложила потребителям куриное мясо с выгодными скидками. До 4 февраля будет действовать акция на голени и крылья цыплят-бройлеров от разных производителей. Это позволит клиентам сэкономить немалые суммы, потратив остаток денег на другие востребованные товары.

Редакция Новини.LIVE проверила, сколько стоит курятина в АТБ.

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Скидки на куриное мясо в АТБ

Украинцы могут приобрести продукты на 24% дешевле. Мы посетили супермаркет в Киеве (Теремки) и нашли несколько позиций со скидками. Например, вместо 11,40 грн за 100 г (114 грн за 1 кг) голеней "Наша Ряба" нужно заплатить всего 8,6 грн. А крылья цыплят-бройлеров "Знатна курка" стоят 8,2 грн/100 г вместо 10,26 грн.

  • Голени в АТБ
    Цены на куриные голени в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Куриные крылья в АТБ
    Цены на куриные крылья в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Куриные голени
    Куриные голени в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Куриные крылья
    Куриные крылья в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Скидки в АТБ
    Скидки на курицу в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Стоит уточнить, что стоимость может меняться в зависимости от торговой марки. В другом магазине АТБ удалось найти голени от ТМ "Золотко" за 7,4 грн/100 г (74 грн за 1 кг), хотя традиционная цена составляет 9,76 грн. Крылья от этой компании можно приобрести за 8 грн/100 г вместо 10 грн. Поэтому обращайте внимание на названия брендов, когда выбираете куриное мясо в АТБ по скидке.

  • Скидки в АТБ
    Скидки в АТБ на куриное мясо. Фото: Telegram/Новини знижок
  • Скидки в АТБ
    Скидки в АТБ на куриное мясо. Фото: Telegram/Новини знижок
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Для сравнения, давайте узнаем цены на фасованную курятину в других популярных супермаркетах. Клиенты Сильпо могут приобрести 100 г голеней за 14,40 грн (144 грн за 1 кг), а 100 г крыльев — за 11,90 грн (119 грн за 1 кг). Также доступен вариант голеней за 12,4 грн/100 г, это зависит от производителя.

В Варусе фасованная голень обойдется потребителям в 14,40 грн/100 г, в Ашане — в 12,25 грн/100 г. Крылья там стоят 12,09 грн и 13,40 грн соответственно (за 100 г). Получается, наиболее выгодные предложения доступны именно в АТБ, потому что экономия на курином мясе ощутима.

  • До 8 грн за куриное мясо — в каком супермаркете новые цены - фото 8
    Цены на курицу в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • До 8 грн за куриное мясо — в каком супермаркете новые цены - фото 9
    Цены на курицу в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • До 8 грн за куриное мясо — в каком супермаркете новые цены - фото 10
    Цены на курицу в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • До 8 грн за куриное мясо — в каком супермаркете новые цены - фото 11
    Цены на курицу в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Напомним, в Украине сильно подорожали куриные яйца. Средняя стоимость упаковки доходит до 70 грн за 10 штук, но существуют выгодные предложения. Нефасованные яйца стоят дешевле, что позволяет экономить на продукте. Бюджетный товар продают в супермаркетах "АТБ".

Также мы писали, что популярные сети магазинов регулярно устанавливают горячие скидки на востребованные товары. Сильпо, АТБ, Метро, Варус, Ашан и другие супермаркеты пересматривают цены, обеспечивая потребителей выгодными акционными предложениями.

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