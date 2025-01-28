Ціни на курячі яйця в АТБ – що відбулося з вартістю продукту

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Один із базових продуктів харчування — курячі яйця — значно подорожчав у 2024 році. Деякі супермаркети продають їх поштучно, що дозволяє економити. Інколи вдається купити десяток яєць менш ніж за 30 грн, тоді як середня вартість упаковки сягає понад 60 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують курячі яйця в мережі супермаркетів АТБ.

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Які ціни на яйця в АТБ

Згідно з даними порталу Мінфін, станом на 28 січня 2025 року продукт різних виробників продають у середньому за такими цінами:

"Квочка" (С1 10 шт) — 61,05 грн;

"Ясенсвіт" (С1 10 шт) — 69,23 грн;

"Ясенсвіт" (С1 18 шт) — 120,27 грн;

"Ясенсвіт" (С1 30 шт) — 200,55 грн.

Редакція Новини.LIVE відвідала магазин "АТБ" в Києві та дізналася, скільки коштують курячі яйця. Поштучно придбати товар 1 категорії можна за 3,99 грн, отже десяток обійдеться споживачам у 39,90 грн.

Це одна з найбільш вигідних пропозицій на українському ринку, бо інші популярні супермаркети продають яйця 1 категорії за 5-6 грн.

Ціна нефасованих курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Плюс АТБ пропонує клієнтам фасовані яйця від різних виробників, але купувати упаковку з 10 штук фінансово невигідно. За найдешевшу позицію — торгову марку "Своя лінія" — потрібно заплатити 48,90 грн, за найдорожчу — "Ясенсвіт" — 64,40 грн.

Для економії коштів треба звертати увагу на нефасовані курячі яйця, тоді вдасться придбати більше продукту за наявну суму коштів.

Вартість фасованих курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

До речі, товар поштучно реалізують не у всіх супермаркетах. На сайті Сільпо немає такої позиції в асортименті станом на 28 січня, але в деяких торгових точках по Україні їх можна знайти.

Нагадаємо, в кількох українських супермаркетах можна придбати молоко дешевше. В Новусі продають упаковку об’ємом 900 мл за 32,69 грн, в Ашані — за 33,20 грн, у Сільпо — за 33,99 грн.

Також ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на продукти харчування вже в першому півріччі 2025 року. Передбачається, що соняшникова олія подорожчає у магазинах на 10-20%, як і вершкове масло. А кілограм гречки коштуватиме орієнтовно 60 грн.