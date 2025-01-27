Ціни на продукти у 2025 році — що подорожчає для українців

Випічка хліба. Фото: УНІАН

Ціни на продукти в Україні зростатимуть вже з першого півріччя 2025 року. Очікується, що магазини на 10-20% підвищать цінники на соняшникову олію та вершкове масло, тоді як кілограм гречки подорожчає до 60 грн.

Про це розповіла експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

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Які продукти подорожчають у 2025 році

Експертка вважає, що зростуть ціни на популярні серед українців продукти. Так, більше платитимемо за:

хліб (особливо за випічку та лаваш);

гречку;

моркву;

картоплю;

капусту.

При цьому курячі яйця продовжують дешевшати. Гук каже, що наразі активний попит на ринку відсутній, а термін придатності товару обмежений, тож виробники й переглядають ціни. Та експертка радить перевіряти термін придатності яєць, якщо цінник на них підозріло низький.

Продукти на борщ зазвичай дорожчають напередодні весняної пори, однак не цього сезону.

"Осінній шок, коли лихоманило сегмент борщового набору й усі незлим тихим словом згадували спеку, що негативно вплинула на обсяги виробництва овочів, плавно переріс у зимове подорожчання. Українець готовий платити 60 грн за овочі. Згадайте цибулеву епопею, коли ціна сягала майже сотні за кіло. Платити, але за якісний продукт. Якого мало", — зауважила вона.

Лариса Гук вважає, що впродовж 2025 року ситуація на споживчому ринку буде такою:

попит на крупи та макаронні вироби зросте;

кількість охочих мати власні обороти й вирощувати овочі збільшиться;

почнеться розбудова овочесховищ, що підтримуватиме держава.

Чому ціни на продукти зростають

Національний банк України дещо помилився з попередніми прогнозами, оскільки споживчі ціни набирають обертів швидше, ніж передбачали у регуляторі. За динамікою цін спостерігають у Міністерстві економіки, однак там наразі не вважають, що настав час вдатися до додаткового регулювання.

"Хоча що вищі ціни — то вигідніше офіційному Києву. Відповідь ховається в трьох літерах — ПДВ. У кожному кілограмі картоплі, ковбаси, сала, хліба ховається податок на додану вартість, а отже, наповнення казни", — сказала Гук.

Нарізний батон в грудні 2021 року можна було купити за 18 грн, а зараз за майже 30 грн. Молоко лише за 2024 рік подорожчало майже на 8 гривень за літр. Також засмучували споживачів ціни на каву та шоколад.

Однак якщо подорожчання кави або шоколаду відчула лише частина українців, то ціна на хліб, картоплю і яйця — чутлива для багатьох.

Овочі, фрукти, цукор, олія і борошно потрапили до зони ризику, бо їх споживачі потребують щодня. Але купівельна спроможність більшості українців на низькому рівні, тож зростає популярність найпростіших продуктів.

Нагадаємо, раніше редакція Новини.LIVE з'ясувала, в якому магазині найвигідніше купувати яйця — один із найпопулярніших продуктів серед українців.

Також повідомлялося, що в Україні у 2024 році суттєво подорожчав борщовий набір. На ціни вплинули проблеми з врожаєм.